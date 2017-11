Camilla Burke Vedsmand startede med at indføre en flad ledelsesstruktur, da hun for to et halvt år siden blev administrerende direktør. Foto: Jesper Danscher

Flad organisation øger arbejdsglæden

For otte år siden købte Lars Ditlev Vedsmand, der på daværende tidspunkt var administrerende direktør, savfabrikken i Asnæs, der lokalt stadig går under navnet Savklingen.

Det var de amerikanske ejere Irwin-Newell Rubbermaid, der havde lagt en anden strategi og ikke ønskede at stå for produktionen selv.

Men med købet sikrede Lars Ditlev Vedsmand, at virksomheden, der kom til at hedde Ditlev-Burke Industrial Tools A/S, fortsat ville producere savene i Danmark.

Hermed gik virksomheden fra at være en meget lille del af en stor amerikansk koncern til at være en 100 procent dansk familieejet virksomhed.

De første seks år stod Lars Ditlev Vedsmand i spidsen for virksomheden, der stadig er i konkurrence med den billige kinesiske arbejdskraft, men for to et halvt år siden valgte han at koncentrere sig om sit formandskab for Nationalparken i Lejre, Roskilde og Frederiksund.