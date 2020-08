Fjernvarmeværket har investeret omkring 10 millioner kroner i denne varmepumpe, som først rigtig tages i brug til efteråret, når der er behov for også at bruge overskudsvarme fra glasværkets kompressorer.

Fjernvarme: 90 procent af varmen kommer fra glødende glas

Hvorfor fyre for fuglene, hvis man kan fyre for folk i Fensmark, og det samtidig giver mening både økonomisk og på miljøregnskabet?

Det bliver dog først for alvor afprøvet til vinter, da man her om sommeren kun bruger omkring en fjerdedel af fjervarmeværkets kapacitet.

Mens overskudsvarmen fra ovnene ved ankomsten til fjernvarmeværket på Engvej er 92-95 grader, er kølevandet fra kompressorerne blot 25-30 grader varmt efter at have passeret gennem 600 meter rør.

Det har taget et halvt års tid at få bygget varmepumpen op, og det har blandt andet krævet, at den ene endegavl på Fensmark Fjernvarmeværk blev pillet ned, for at man overhovedet kunne få delene ind.