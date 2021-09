Fiskesygdom hærger - nu suspenderes status som IHN-fri

- På baggrund af det seneste fund har vi valgt midlertidigt at suspendere Danmarks status som IHN-fri nation, i første omgang til 1. november, forklarer sektionsleder og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Signe Balslev.

IHN er ikke farlig for mennesker, men kan være dødelig for især yngel og yngre fisk.

Det seneste fund af fiskesygdommen blev gjort på et dambrug ved Varde.

I forsommeren blev tre fiskesøer og seks dambrug lukket, da myndighederne konstaterede smitte med IHN.

Virksomhederne fik derfor - efter fast praksis - forbud mod at sælge fisk og tage imod lystfiskere.

Når Danmark suspenderer sin status som fri for IHN, handler det ifølge Fødevarestyrelsen både om troværdighed over for eksportkunderne og om at begrænse smittespredningen.

- Det gør vi for tydeligt at vise de lande, vi handler med, at vi vil gøre alt for at undgå at sprede sygdommen. Det handler om vores troværdighed, og det handler om at begrænse smittespredningen, siger Signe Balslev.

Suspensionen forventes at få betydning for den danske eksport af fisk.

Fødevarestyrelsen forventer nemlig, at flere IHN-fri lande - både inden for og uden for EU - vil begrænse eller stoppe med at købe levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark.

Men der vil ifølge styrelsen også være lande, der - trods den manglende status som IHN-fri - fortsætter med at købe fisk og fiskeprodukter fra Danmark.

- Lande, der allerede har IHN inden for deres grænser, har ofte ikke de samme forbehold, og fortsætter erfaringsmæssigt med at købe fisk fra lande med IHN, skriver Fødevarestyrelsen.