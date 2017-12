Fiskeriminister: Danmark kan stå alene i EU-ålestrid

Der er ål på menuen, når EU's fiskeriministre mandag sætter sig om bordet for at fastlægge næste års fiskekvoter for Atlanterhavet og Nordsøen.

Nok skal man passe på de truede ål, men et forbud fra første januar 2018 vil være for drastisk.

Sådan lyder det fra fiskeriminister Karen Ellemann (V) forud for forhandlingerne.

- Jeg anerkender, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre ålens overlevelse.

- Men det bør ske som en samlet EU-regulering, og det skal være på en måde, hvor man tager højde for de indsatser, der er gennemført, siger hun.

I oktober blev et forslag om totalforbud mod ålefiskeri i Østersøen diskuteret. Det afviste ministrene, der så en mere fælleseuropæisk løsning.

Nu er kommissionen kommet med et nyt forslag.

Her undrer Ellemann sig over, at Middelhavet og Sortehavet ikke er med, og at det ikke omfatter ål under 12 centimeter - altså glasål eller yngel.

- Reelt er det et forslag, som igen rendyrket rammer det erhvervsmæssige ålefiskeri i danske farvande og særligt i Østersøen, siger hun.

Men det bliver en kamp at overbevise de andre ministre, vurderer Ellemann.

- Jeg tror, vi står ret alene her, siger hun.

EU og Norge har for nylig indgået en aftale om fiskeriet i Nordsøen og Skagerak for næste år.

Aftalen dækker de fleste af de kvoter, der er økonomisk vigtige for Danmark - som kvoten for torsk, der vil stige. Den skal formelt vedtages på mødet.

Derfor er ålene den største knast for Danmark, påpeger ministeren.

- Jeg er godt klar over, at ål ikke fylder ret meget i det samlede fiskeribillede i Danmark. Men det er specialfiskeri, der aktiverer ret mange mennesker, siger hun.

Ifølge Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening, vil et eventuelt forbud berøre mellem 250 og 400 fiskere.

- Det vil betyde et stop for det, vi kender som bundgarnsfiskeri i Danmark, siger han.

- Bestanden er lav, og vi skal passe på den. Men vi har allerede skåret halvdelen af vores fiskeri efter ål væk over de sidste fem til ti år, siger han.

Det er Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der rådgiver EU med hensyn til at fastsætte kvotebestandene.