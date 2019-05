Se billedserie Jacob Palme åbnede i februar 2016 Palme?s Fisk i Holbæk. Foto: Mie Neel

Fiskehandler med en mission

Af Christina Quist

Foto: Mie Neel

Der er lavet reklamer og kampagner for at få danskerne til at spise mere fisk. Og det kan Jacob Palme fra Hedehusene godt mærke. For kunderne strømmer til hans fiskebutik Palme's Fisk, som han åbnede i Holbæk for knap tre et halvt år siden, da han sprang ud som selvstændig.

De fleste af ugens dage møder han ind klokken 4.15 og kører til København for at hente friske frisk. Arbejdsdagen slutter klokken 17.30, når de sidste kunder har forladt butikken.

- Arbejdstiden har været mere, end jeg havde forventet. Og økonomien mindre. Man skal ikke blive fiskehandler for pengenes skyld. Jeg gør det, fordi det er sjovt. Og jeg vil gerne vise folk, at det her kan gøres ordentligt, fortæller Jacob Palme.

38-årige Jacob Palme er altså ikke blevet rig, efter han har åbnet sin forretning. Det hænger sammen med, at priserne på fisk er steget i pris de seneste år. Eksempelvis er prisen på laks fordoblet.

Når Jacob Palme trods økonomi og lange arbejdsdage alligevel bliver ved, handler det om, at han i bund og grund godt kan lide sit arbejde. Samtidig har en mission om at introducere flere forskellige typer fisk og tilberedning til kunderne. Og han vil have flere danskere og ikke mindst de unge til oftere at servere fisk på tallerken.

- Vi er nødt til at få fat i de unge, så fisken og den gode tilberedning kan videreføres. Min mormor kom ud på arbejdsmarkedet, så hun lærte ikke min mor at lave mad. Og på den måde er meget gået tabt i min generation. Heldigvis ser det ud til at den yngre generation og eksempelvis børnefamilierne er blevet bedre til at spise fisk og har fokus på tilberedning, så jeg er ikke så nervøs for fremtiden, forklarer Jacob Palme.

For at gøre sit til, at børnene får kendskab til fisk, giver han altid børnene i butikken en gratis fiskefrikadelle. Derudover samarbejder han med flere lokale skoler, som henvender sig, når der skal fisk på skemaet.

