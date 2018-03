Entreprenører på en tagryg. Bent Sørensen (tv) og Claus Jensen på toppen af et stort renoveringsprojekt for Boligforeningen Dianalund.

Firmanavn kom til at passe mere end godt til opgaverne

- Nu er det jo faktisk ikke snedkere, der laver tage, men med ordet snedker ville vi signalere, at vi er pertentlige og ikke forlader et stykke arbejde, før det er helt i orden, siger Claus Jensen.

At udviklingen har gjort, at de nu er kommet noget tættere på også at være en slags tagsnedkere, kunne de ikke vide dengang. Men sådan er det gået.

Seneste arbejdsområde, som de to forventer sig meget af og allerede har gjort en del i, er nemlig at omdanne de store tørrelofter i københavnske etageejendomme til moderne lejligheder.

- Det er et marked, vi meget gerne vil gøre os gældende på. I øjeblikket går vi med tanker om at tage skridtet videre end at udføre arbejdet for andre. Altså at købe loft-arealerne, omdanne dem til lejligheder og sælge, siger Bent Sørensen.