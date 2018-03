Firmafesten er win-win

Se billedserie Firmafester og andre sociale arrangementer i virksomheden er med til at skabe sammenhold og nye samarbejdsrelationer, mener Mette Marie Dragsdal, der har en 20 år lang HR-karriere. Foto: Kim Rasmussen

22. marts 2018 Af Else Damsgaard

Succesraten af en firmafest afhænger ikke kun af, om der er store kendte kunstnere som Medina eller L.O.C til at underholde. Det er lige så vigtigt, at virksomheden kender sine medarbejdere så godt, at indholdet i festen rammer deltagernes interesse. Det er en af de erfaringer Mette Marie Dragsdal har fra 20 år med HR-arbejde - dels fra job i store koncerner og mellemstore virksomheder, dels som selvstændig rådgiver.

- Hvis man har en virksomhed med mange unge medarbejdere, så er der altid opbakning til en decideret fest med musik og gang i den. Det er selvfølgelig populært, hvis det er en kendt kunstner, der underholder, men det kan også være en DJ. Bare de kan feste, siger Mette Marie Dragsdal, der har eksempler på, at unge, der har været forhindret i at deltage i en firmafest, da de var på ferie i udlandet, fulgte med via live-streaming. De unge går nødigt glip af en fest.

Er arbejdsgiveren en stor koncern, skal der flere elementer og effekter i spil, mens det i lidt mindre virksomheder ofte kan være de mere hygge-prægede arrangementer, der tager kegler.

- Jeg tror, traditionerne fylder lidt mere i de mindre virksomheder, hvor der måske også er en anelse mere nærhed. Men uanset virksomhedens størrelse, så er det ofte godt med en overraskelse. Det behøver ikke være en stor overraskelse, men den skal være velovervejet og afstemt efter målgruppen, siger HR-rådgiveren, der nævner et eksempel med en ejerleder, der tog medarbejderne med ud at spise gourmetmad og efterfølgende lækre drinks. Det var for at fejre en pris, som virksomheden havde fået - og dermed også medarbejdernes fortjeneste.

Medarbejderne havde overhovedet ikke forventet det og var ovenud glade.

Og når det lykkes, skaber virksomheden ambassadører.

