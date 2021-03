Se billedserie Hans Ussing er stifter og indehaver af FirmaPlus. Han er selv over 50 og vil hjælpe de ledige i sammme aldersgruppe i arbejde. Foto: Ole G. Schou

FirmaPlus vil hjælpe de mest rutinerede tilbage på arbejdsmarkedet

Erhverv - 16. marts 2021 kl. 11:30 Kontakt redaktionen

Af Simone Orby Jarolics Er du over 50 år og ledig, så vil FirmaPlus slå et slag for at få dig i arbejde. Konsulentvirksomheden, der netop har åbnet en afdeling i Næstved, har specialiseret sig i jobsøgende i aldersgruppen 50 plus. Fordomme mod ledige i deres arbejdslivs efterår er der nemlig mange af.

Det mener Hans Ussing, stifter, indehaver og partner i FirmaPlus. Han oplever ofte, at virksomheder automatisk frasorterer de mest rutinerede og kvalificerede - alene på baggrund af deres alder.

- Der florerer mange myter og stereotype forestillinger om medarbejdere over 50 år. De kan sikkert ikke følge med på it, er nok ikke så gode til sprog, og de er sikkert ikke tilstrækkeligt motive- rede. siger Hans Ussing og fortsætter:

- Det viser sig, at de er meget kompetente og erfarne til både it og sprog, er omstillingsklare og udviklingsorienteret. De deler gerne ud af deres store livserfaring og kompetencer. Vi kan jo se på de kandidater, vi arbejder med, at mange af dem kan to-tre sprog, også forhandlingssprog. Jeg hører mange historier fra folk i sluthalvtredserne, som aldrig har følt sig mere kompetente, men nu ikke kan finde et arbejde, siger han.

Et glædeligt samarbejde Ifølge Danmarks Statistik blev der på landsplan registreret 183.000 ledige i aldersgruppen 45-64 år i løbet af det forgangne år. Det skal der laves om på - de ældre har nemlig masser at byde på, selvom de ikke lige tilhører det gyldne alderssnit mellem 38 og 48 år.

Det kræver, at virksomheder ændrer deres opfattelsen af, at medarbejders brugbarhed udløber, når det skarpe hjørne er rundet, mener FirmaPlus, hvor alle ansatte selv er over 50.

Det nye kontor i Næstved kommer til at spille en stor rolle i denne kamp og skal fungere som et knudepunkt for resten af det sydsjællandske område, lyder det. At virksomheden nu er kommet til byen, glæder Næs­tved Erhverv, kommunens egen erhvervsafdeling.

Det fortæller Dennis Thyssen, projektleder for ArbejdskraftAlliancen i Næstved Erhverv. ArbejdskraftAlliancen fokuserer på at finde samarbejdspartnere lige fra områder som uddannelse, rekruttering til kompetenceudvikling.

Og derfor var det en nem beslutning at indlede et samarbejde med FirmaPlus, så der favnes mere bredt. Bliver der ikke fokuseret på de ældre på arbejdsmarkedet, kan det nemlig på sigt lede til mangel på arbejdskraft i lokalområdet, mener Dennis Thyssen.

- Virksomhederne skal tænke mere langsigtede i, hvordan de kan fastholde seniorer på arbejdsmarkedet - og her kan FirmaPlus hjælpe med at bistå med redskaber og viden til at fortsætte samarbejdet i flere år, end hvad der ellers måske havde været muligt. Det er særligt interessant, fordi der er flere og flere ældre og dermed et arbejdsmarked, der potentielt set kommer til at mangle arbejdskraft på sigt, siger han.

Håbet er, at FirmaPlus i fremtiden ligeledes skal samarbejde med Næstved Jobcenter, fortæller Hans Ussing. Der er nemlig et marked for en virksomhed som FirmaPlus.

- Akademikere og funktionærer med en højere uddannelse fra Næstved har længe pendlet til København. Men den tendens er ved at vende - og det vil hjælpe med. Vi er blevet opsøgt af flere jobsøgende fra Næstved, som har kontaktet os igennem vores kontorer i København. Derfor har vi set, at der også er behov for os i det her område, siger han.

Vejen til succes Virksomheden, der næsten dækker hele Danmark med kontorer i blandt andet Holte og Aarhus, har i skrivende stund omkring 130 ledige kandidater fra forskellige brancher i deres fold.

De er både blevet henvist fra de jobcentre, FirmaPlus samarbejder med, men der er også jobsøgende, som køber firmaets ydelser privat. Fokus er dog primært på at give jobsøgende funktionærer, ledere og akademikere en ny chance på arbejdsmarkedet.

Og det har de succes med. Siden årsskiftet har 39 af deres kandidater landet en stilling, mens 50 procent af kandidaterne kommer i arbejde indenfor 3-8 måneder. Det er over normal standard - særligt under en coronakrise, hvis FirmaPlus selv skal sige det.

Virksomhedens succes skyldes først og fremmest, at konsulenterne er i samme aldersgruppe og har oplevet samme udfordring på tæt hold, fortæller Peter Bisgaard, partner i FirmaPlus og ekspert i jobsøgning samt outplacement.

- Alle os, der hjælper kandidaterne med at komme i arbejde, er over 50 og har en meget stor joberfaring. Så vi taler samme sprog og på lige vilkår. Jeg har selv været igennem to ledighedsforløb, og der følte jeg, at jeg »bare« blev sluset igennem 38 på forhånd opstillede punkter. Vi engagerer os i stedet i hver enkelte og sørger for, at de får netop den sparring, de har brug for, siger han.

De ledige bliver af den grund tilbudt netværksmøder på zoom, en-til-en-samtaler med en tilknyttet konsulent samt et skræddersyet forløb, fortæller indehaver Hans Ussing. Det handler om at åbne op for nye jobmuligheder på baggrund af den enkeltes kompetencer.

- Deres største udfordring er usikkerheden, og at de ikke kan få lov til at bruge deres faglighed. De har lyst til at komme på arbejde, blive udfordret og gøre en forskel. Vi kan gøre dem skarpe til at se muligheder og finde ud af, hvad de gerne vil. Og når de er blevet skarpe til det, så har de nemmere ved at få et job, siger han.

Ansæt båd unge og ældre Et andet element i FirmaPlus er, at de ledige fortsat bliver tilbudt samtaler i op til tre måneder, efter at de er kommet i job. På den måde vil virksomheden sikre, at kandidaterne

trives i deres nye erhverv.

Det er vigtigt, at både de nyansatte og virksomhederne får glæde af det match, som opstår. De vellykkede ansættelser, hvor aldersgruppens

kompetencer

og erfaring netop kommer til sin ret, kan nemlig være med til at rette op på den skæve rekruttering, som foregår på arbejdsmarkedet, lyder det.

Det betyder dog ikke, at de unge skal overses - der er nemlig brug for begge aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Hvor de ældre automatisk bliver frasorteret på grund af deres alder, bliver de unge i stedet frasorteret på grund af manglende erfaring, forklarer Hans Ussing.

- De unge mellem 25 og 35 har de samme udfordringer - de bliver også sorteret fra. Virksomheder mener, at de ikke har nok erfaring, men hvordan skal de ellers få den? Så vi ved også, at de har mange udfordringer. Men i FirmaPlus har vi valgt at fokusere på 50+'erne, og markedet viser sig ikke at være udtømt foreløbigt, siger han.

At etablere et Plus25-initiativ ligger derfor ikke i støbeskeen for de erfarne konsulenter hos FirmaPlus - men den yngre generation må hjertens gerne lade sig blive inspireret af virksomheden, lyder det begejstret fra indehaveren.

Så slipper samfundet for at miste kompetent arbejdskraft over 50 samtidig med, at de unges potentialer bliver udnyttet, mener Hans Ussing.