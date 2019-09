Firma forsyner Danmark med fødevarer fra hele verden

Se billedserie At fødevarer er en vigtig del af Geia Foods dna afspejler sig blandt andet i det store lækre køkken, som kun er ét ud af i alt tre på adressen.

Erhverv - 12. september 2019 kl. 06:50 Af Af Solveig Hansen Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køkkenet er stort, indbydende og hjemligt, og faktisk er det lækre køkken med det store gaskomfur i midten kun ét ud af tre i huset på Gammel Torv 3 i Skælskør, hvor en del af virksomheden Geia Food A/S holder til. På væggene hænger store akustikbilleder af frodige oliven- og vinmarker, og duften af nybagte boller finder vej gennem de mange rum, der tidligere udgjorde Restaurant Gammel Torv. Fornemmelsen af kvalitet, æstetik og sanselighed er mærkbar og binder en fin sløjfe til virksomhedens produktportefølje, som er fødevarer fra hele verden - dog hovedsageligt fra Europa.

Produkter som is, juleænder, vin, oliven, grøntsager, frugt og ost finder sjældent selv vej til Gammel Torv, men bliver i stedet ledt effektivt og smidigt fra de omtrent 270 leverandører i hele verden til midlertidige lagre og videre ud til dig og mig via Bilka, Rema 1000, Aldi, SuperBrugsen - ja, alle steder, hvor vi handler ind i »verdens lokale supermarkeder«.

I næsten ethvert rum i huset hænger flotte jagttrofæer som et historisk bevis på virksomhedens fortid som Mortensen Food A/S, der blev etableret i 2003 af den lokale Jens Mortensen, der er ivrig jæger.

I dag sidder han i bestyrelsen i det, der i 2014 blev til Geia Food A/S, da de to virksomheder A Frost A/S i Aalborg og Jens Mortensen A/S i Skælskør fusionerede. De to byer er stadig omdrejningspunkt for virksomheden, der har knap 100 medarbejdere ansat, hvoraf en fjerdedel arbejder primært i og fra Skælskør. Siden er der åbnet kontorer i Oslo i Norge, Karlstad i Sverige og Helsinki i Finland.

Dagligt bliver der jongleret med over 2000 varenumre, og uanset hvad du køber af dagligvarer, så er sandsynligheden for, at dine varer har været omkring GeiaFood, stor.

- Det er en fordel både for vores leverandører og vores kunder, for vi har styr på alle krav og regler om kvalitetssikring, etikettering, ingredienslister og emballage, siger Flemming Højer Sørensen, der er salgsdirektør i Geia Food A/S.

Alene en ting som at sikre korrekt opmærkning af produkterne kræver et par fuldtidsansatte i virksomheden, der primært har folk fra detailhandlen eller fødevareindustrien ansat. I Skælskør kommer langt de fleste medarbejdere fra Skælskør og nærmeste opland som Slagelse, Næstved og Roskilde, og indtil videre er det gået godt med at tiltrække kvalificerede medarbejdere, men med tre nyansatte inden for bare tre måneder går det stærkt i Skælskør.

- Vi kan heldigvis stadig tiltrække dygtige medarbejdere til Skælskør, siger Flemming Højer Sørensen, der selv er blevet »trukket« til Skælskør fra Houston, USA, hvor han, inden han tog sin familie med til Solskinsbyen, arbejdede i en tilsvarende fødevarevirksomhed.

- Vi gør det, som vores kunder gerne vil have, at vi gør - vi udvikler os hele tiden og får løbende nye produkter ind i vores sortiment, siger Flemming Højer Sørensen, der understreger, at virksomhedens vigtigste dna er at være en ordentlig og redelig virksomhed, der gør tingene på en ordentlig måde. Og det er de indtil videre lykkes rigtig godt med.