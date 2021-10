Se billedserie Vi er en international virksomhed med danske rødder, fortæller adm. direktør Mette Brink. Foto: ALLAN NORREGAARD

Fire værdier driver udviklingen af trådløse antenner

Erhverv - 07. oktober 2021 kl. 11:14 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Den trådløse antenne fra Amphenol Procom kan være så lille, at den kan bæres på dragten af en brandmand omspændt af flammer eller være seks-syv meter lang og sidde udsat for kulde, varme, vejr og vind i toppen af en marinemast, men begge produkter er udviklet og samlet i Frederikssund, hvor den internationale virksomhed har hovedsæde.

Faktisk tæller produktporteføljen 7000 forskellige produkter, der kan sende eller modtage de elektromagnetiske bølger, som kaldes radiofrekvenser eller højfrekevenser. I daglig tale kender vi produkterne som antenner, filtre eller combinere, sidstnævnte er enheder, der kan samle eller sende flere forskellige type signaler, og de bruges i biler, radioer, gps-systemer, mobilmaster blandt andet i rednings- og sikkerhedstjenesten og andre industrier.

- Vi leverer både til missionskritiske brancher, for eksempel brandfolk, der skal kunne kommunikere under ekstreme forhold og til en bred vifte af andre kommunikationsbehov, såsom til luftfartsbranchen eller hotelbranchen, når der for eksempel skal håndteres bagage eller personalet på et hotel skal kommunikere med hinanden, fortæller Mette Brink, der kom til Amphenol Procom i 2017, hvor hun overtog posten som adm. direktør efter Peter Borregaard.

Udviklingsdirektør Adnan Ahmad supplerer:

- Vi har en af de største produktporteføljer, fordi vi laver mange kundespecifikke produkter, der modificeres individuelt til kundens behov.

Processen fra ordre til faktura begynder derfor med udvikle de ønsker og behov, som kunderne henvender sig med. Det sker ved hjælp af 3D simuleringer på computerne i udviklingsafdelingen, inden der sættes en fysisk prototype i gang, og når udviklerne har fundet frem til den rette løsning, så kan medarbejderne i produktionsafdelingen gå i gang med at samle antennen, filtret eller combineren. Alle opgaver sker med udgangspunkt i fire virksomhedsværdier: Kundefokus, pålidelighed, løbende forbedringer og ét team.

- Da jeg kom til som ny direktør, gik vi sammen med medarbejderne i gang med at analysere, hvad vi gjorde, når vi lykkedes rigtig godt, og vi kunne se, at det gjorde vi hver gang, vi havde ageret efter de værdier, og hvis noget ikke var gået helt som ønsket, så skyldtes det, at en eller flere af værdierne manglede, fortæller Mette Brink.

Ét team Den indsigt betyder, at værdierne bliver fremhævet og italesat, når nye ansatte bliver budt velkommen, og når virksomhedens opgaver skal løses i det daglige. Især den værdi, der handler om at agere som ét team er vigtig, forklarer Adnan Ahmad.

- Når vi står med dilemmaer eller vanskeligheder, så kan vi for eksempel vende os mod værdien om pålidelighed og arbejde sammen med kunden, om at finde den helt rigtige løsning for dem, siger han og Mette Brink supplerer:

- Og når vi arbejder med og snakker sammen om løbende forbedringer, så finder vi smartere måder at gøre tingene på, for det vi leverer er kvalitet designet til kunden. Det er vores plads, og det har det altid været.

De grønne løsninger De fire værdier blev udviklet, da det tidligere Procom fusionerede med engelske Jaybeam og blev købt af amerikanske Amphenol Corp. Siden er endnu en vigtig værdi kommet til, bæredygtighed.

- Vi vil tænke de grønne løsninger ind ikke bare i vores drift af fabrikken men også i designet af produkterne og materialevalget, så vi også tager hånd om den del. Sustainability skal ikke bare være et projekt her men en værdi i alt, hvad vi gør, siger Mette Brink.

Lige nu står Amphenol Procom som andre virksomheder på bagkanten af Covid-19-perioden og for ledelsen tælles perioden blandt virksomhedens succeser. Her kunne medarbejderne ikke arbejde hjemmefra, og det lykkedes at komme igennem nedlukningerne, uden at medarbejderne blev syge og dermed også uden at produktionen blev påvirket.

- Vi indførte sikre arbejdsgange med mundbind og håndsprit længe før andre og gik for eksempel rundt med afstandsmålere, der vibrerede, når vi kom for tæt på hinanden, fortæller Adnan Ahmad.

Covid-19 perioden regnes også for en succes, fordi Amphenol Procoms kunder har haft god tid til at udvikle nye projekter, så udviklingsafdelingen har haft travlt og det understøtter planerne om at udvide aktiviteterne organisk.

- Der sker en masse på de her områder, så vi har positive forventninger til fremtiden både i forhold til det eksisterende marked og de nye områder, der kommer til.

Det er op til os at sikre, at vi kan følge med ved at have de rigtige kundekontakter og kapacitet til at udvikle, siger Mette Brink.