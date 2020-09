Fire ud af ti store virksomheder forventer fyringer

Som en konsekvens af coronakrisen forventer flere af de største virksomheder i Danmark at skulle fyre medarbejdere de næste måneder.

I undersøgelsen svarer 40 procent af virksomhederne med over 500 ansatte, at de forventer at skulle reducere antallet af danske medarbejdere i løbet af andet halvår 2020.

Svaret bliver vurderet til at være relativt alvorligt af Finn Lund Andersen, der er direktør hos konsulenthuset AS3.

- Man må sige, at den krise, vi har set på arbejdsmarkedet i første halvår på grund af corona, fortsætter i andet halvår, når de største virksomheder siger, at de forventer at reducere antallet i andet halvår, siger han.

I første halvår var coronakrisen stærkt medvirkende til, at antallet af personer, som meldte sig ledige, steg med cirka 50.000 fra 9. marts til 30. juni.

Den stigende ledighed hang blandt andet sammen med afskedigelser blandt de største virksomheder i Danmark. Den tendens ser altså ud til at fortsætte.

Ifølge undersøgelsen er det først og fremmest timelønnede medarbejdere, som de store virksomheder regner med at skulle sige farvel til.

44 procent af de største virksomheder med over 500 ansatte forventer således at reducere antallet af timelønnede i anden halvdel af 2020.

Tallet er lidt lavere for funktionærer, som er fastansatte lønmodtagere. Her er det 37 procent af virksomhederne, der forventer at skulle reducere antallet af funktionærer.

For Finn Lund Andersen kommer det ikke som nogen overraskelse, at netop de to faggrupper står til at blive hårdest ramt.

- Det er dem, der er flest af i virksomhederne.

- Så det er selvfølgelig bekymrende, men det er i sig selv ikke overraskende, siger han.

Undersøgelsen er gennemført, før regeringen og arbejdsmarkedets parter i slutningen af august indgik en aftale om arbejdsfordeling.

Aftalen har erstattet lønkompensationsordningen og er ligesom sin forgænger sat i verden for at hjælpe virksomheder til at undgå fyringer.

Finn Lund Andersen forventer, at det primært er de timelønnede, som vil få gavn af aftalen.

- Der vil være en række virksomheder, som i forhold til produktionen, hvor mange timelønnede er ansat, vil få glæde af den her aftale.

- Vi tror, at antallet af timelønnede, der bliver opsagt, godt kan blive reduceret via den her aftale i løbet af andet halvår, siger Finn Lund Andersen.

I undersøgelsen er virksomhederne også blevet spurgt til deres forventninger til næste år.

Her svarer lidt mere end hver fjerde af de største virksomheder, at de regner med et faldende antal danske medarbejdere.