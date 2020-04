Finnair vil bytte flybilletter til gavekort grundet corona

Som et alternativ til at få refunderet flybilletten vil passagerne blive tilbudt at få ombyttet flybilletten til et gavekort med merværdi.

Det oplyser Finnair i en pressemeddelelse.

Tilbuddet gælder for flypassagerer, der har bestilt flybilletten direkte igennem Finnair med afgang mellem 16. marts og 30. juni.

Gavekortet giver ifølge Finnair en merværdi på ti procent. Det er samtidig ikke navnebegrænset og kan derfor gives til en anden.

Gavekortet skal bruges til at lave en ny reservation i løbet af et år, men rejsen kan stadig ligge længere ude i fremtiden.

- Den nye refusionsmulighed giver Finnairs kunder et alternativ til blot at aflyse den planlagte rejse og få refunderet flybilletten, hvis den globale virusspredning har medført, at flyet er blevet aflyst, skriver selskabet i sin pressemeddelelse.

Foruden Finnair er flere virksomheder presset af coronavirusset, fordi det har kastet en lavere aktivitet og efterspørgsel af sig.

Derfor er der flere af dem, som er begyndt at tilbyde kunderne alternativer til at få refunderet pengene for en ydelse, som kunderne i forvejen har betalt for.

Blandt andet fitnesskæden Sats har tidligere lanceret et sådant tiltag.

Her kan kædens medlemmer eksempelvis få et gavekort som kompensation for, at kædens centre holder lukket på grund af coronasituationen.

Også det norske flyselskab Norwegian har lavet nogle særlige tilbud til sine kunder, hvis de er berørte af coronasituationen.

Hvis kunder ønsker at afbestille eller udsætte en rejse med Norwegian, bliver de som kompensation tilbudt en slags bonuspoint. Pointene kan blandt andet bruges til at betale for nye flybilletter.

Norwegians tilbud gælder for rejser til udlandet frem til 31. maj. Kun billetter bestilt direkte hos Norwegian er omfattet af tilbuddet.