Finanstilsynets formand stopper 1. juli

Formanden for Finanstilsynet, David Lando, ønsker ikke at blive genudpeget og stopper derfor 1. juli i år.

- Der har i perioden også været blæst om tilsynets arbejde, men vi har i fællesskab værnet om Finanstilsynets faglighed og integritet. Det er et godt tidspunkt for en ny formand at tage over, udtaler David Lando i pressemeddelelsen.

David Lando, der også er professor ved Copenhagen Business School (CBS), vil i stedet fokusere på sin forskning.

Derfor har han meddelt erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han stopper, når den nuværende formandsperiode udløber 1. juli.

Finanstilsynets opgave er blandt andet at udføre kontrol med landets banker, investeringsselskaber og forsikringsselskaber.

Tilsynet hører under Erhvervsministeriet, og har også til opgave at orientere ministeriet i sager af større politisk betydning.

David Lando er den eneste, der har siddet i bestyrelsen i hele perioden, siden den blev til i 2014 ifølge TV2.

I 2018 trak den daværende formand, Henrik Ramlau-Hansen, sig, som følge af sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling.

Henrik Ramlau-Hansen er tidligere finansdirektør i Danske Bank. Hans afgang fra Finanstilsynet kom, da netop Finanstilsynet havde tildelt Danske Bank en stribe påbud og påtaler i hvidvasksagen.

Det var Berlingske, der dengang afdækkede, hvordan den estiske afdeling blev brugt til at hvidvaske milliarder af euro.

Finanstilsynet blev dog også selv fanget i lidt af et stormvejr, da kritikken lød, at tilsynet ikke havde været vagtsomt nok.

Allerede i 2007 kunne tilsynet have undersøgt den estiske afdeling nærmere, da man var blevet advaret af den russiske centralbank om "mulig kriminel aktivitet og hvidvask" anslået til "milliarder af rubler om måneden".