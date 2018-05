Finanstilsyn: Danske Banks ledelse har svigtet i hvidvasksag

Danske Bank får otte påbud og otte påtaler. Desuden skal banken fremover sætte et tillæg på fem milliarder kroner ekstra af i kapitalsikring til at afdække bankens risici.

Det oplyser Danske Bank og Finanstilsynet.

Tilsynets undersøgelse viser alvorlige problemer i den estiske filial, lyder det. Direktionen svigtede sit ansvar, lyder det.

- Banken har reageret for sent på informationer om den manglende hvidvaskindsats og om mistanker om kunders kriminalitet, som den modtog fra blandt andet fra en intern whistleblower, siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, i en meddelelse.

- Bankens governance har ikke sikret, at problemerne i Estland er blevet håndteret på betryggende vis, herunder ved indberetninger om mistanke om kriminalitet til de relevante myndigheder, tilføjer han.

Sagen om Danske Banks afdeling i Estland begyndte at rulle efter en stribe historier i Berlingske i 2017. Her kom det frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Danske Bank tager påtaler og påbud til efterretning. Topchef Thomas F. Borgen, der selv frem til 2012 var ansvarlig for bankens estiske aktiviteter, tager kritikken alvorligt.

- Vi er enige i, at vi burde have forstået dybden og omfanget af problemerne i Estland tidligere, end vi gjorde, og have reageret hurtigere og med større kraft, siger topchefen i en meddelelse.

- Som det fremgår af tilsynets afgørelse, tog vi fra 2014 en række tiltag for at nedbringe risikoen og forbedre kontrollen. Men i dag står det også klart, at det var for lidt og for langsomt. Det kan vi desværre ikke lave om på.

- I stedet må vi sikre, at vi ikke kommer i samme situation igen. Blandt andet derfor blev der i efteråret 2017 igangsat grundige undersøgelser, siger Thomas F. Borgen.

Finanstilsynet har ikke fundet anledning til at rejse sager mod enkelte medlemmer af ledelsen eller ansatte på det foreliggende grundlag. Men Danske Bank har selv gang i en intern undersøgelse, der skal være klar i september.

- Bankens igangværende undersøgelser kan tilvejebringe nye oplysninger, som kan føre til nye vurderinger og tilsynsreaktioner, lyder det fra Finanstilsynet.

Tilsynet konkluderer samtidig, at sagen har fået banken til at forbedre sin indsats mod hvidvask. Blandt andet ved at ansætte flere medarbejdere med netop det fokus.

Danske Bank meddelte desuden i slutningen af april, at banken drosler kraftigt ned på sine forretninger i Baltikum.