Finansiel Stabilitet anker frifindelse af Roskilde Bank

I sagen var blandt andre tidligere administrerende direktør Niels Valentin Hansen, den tidligere bestyrelse og revisionsfirmaet EY sagsøgt for en milliard kroner plus renter for sin ageren op til Roskilde Banks kollaps.

Mens Finansiel Stabilitet anker frifindelsen af den tidligere ledelse bliver frifindelsen af revisionsfirmaet ikke anket. Ligeledes er frifindelsen af tidligere underdirektør i banken Allan H. Christensen ikke anket.

Ved domsafsigelsen i november blev driften af banken kritiseret af dommerne, men alle blev frifundet for erstatningsansvar.

- Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har besluttet at anke dele af dommen.

- Landsretten konkluderer i sin dom af syvende november 2017, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, men at der ikke er grundlag for et generelt erstatningsansvar for driften af banken, skriver Finansiel Stabilitet i meddelelsen.

Dommeren frifandt delvist de anklagede, da Finansiel Stabilitet ikke havde gjort det klart nok, hvad tabet for deres handlinger var, specielt ved bankens salg af aktier til egne kunder. Det vil Finansiel Stabilitet ændre på i ankesagen.

- Ankesagen vil omfatte konkrete aktiekreditter samt konkrete udlånsengagementer, herunder den aktiekredit hvor Østre Landsret finder, at bestyrelse og direktion har handlet ansvarspådragende, men hvor der ikke er sket den fornødne dokumentation for det lidte tab.

- Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at der gælder et skærpet ansvar for ledelsen i en finansiel virksomhed, ligesom der vil ske dokumentation af tab på den måde, som Østre Landsret har efterlyst, skriver Finansiel Stabilitet.

Dermed fortsætter den enorme sag, der kørte ved Østre Landsret i specialindrettede lokale i Buddinge i mere end to år og med mere end 35.000 fremlagte dokumenter.

Roskilde Bank kollapsede i 2008, da den havde lånt massivt ud til ejendomsmarkedet og sikret sig med lån fra andre banker. Finanskrisen fik den slags lån til at tørre ud og sendte ejendomspriserne voldsomt ned.