Finansforbundet udtræder af FTF inden fusion med LO

- På helt centrale områder finder vi ikke det rigtige match mellem vores medlemmer og den nye hovedorganisation, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet, i en pressemeddelelse.

Det har forbundet besluttet på et ekstraordinært landsmøde onsdag.

- Derfor har vores landsmøde besluttet, at vi ikke bliver en del af fusionen.

Finansforbundet tæller 50.000 medlemmer i den danske finanssektor.

LO og FTF vedtog 13. april en fusion af de to hovedorganisationer.

Dengang stemte Finansforbundet nej til fusionsplanerne. Forbundets fremtidige tilhørsforhold til en hovedorganisation var årsagen til onsdagens landsmøde.

- Det er jo velkendt, at vi i april stemte nej til fusionen, da den nye hovedorganisation i vores optik har mangler i forhold til at skabe et afsæt og et fælles ståsted, som vores medlemmer kan se sig selv i, og som i tilstrækkelig grad er stillet ind på de udfordringer, de møder i deres dagligdag.

- Og så er det også meget tydeligt for os, at en krystalklar partipolitisk neutralitet er helt afgørende for vores medlemmer, siger Kent Petersen i pressemeddelelsen.

På landsmødet blev det enstemmigt vedtaget, at Finansforbundet ikke bliver en del af fusionen mellem LO og FTF.

Forbundet fortsætter nu forhandlinger om at blive en del af Akademikernes Centralorganisation (AC).

- Beslutningen har jo ikke været nem, men på den anden side har det også været klart, at den har været nødvendig for os i forhold til at skabe følgeskab blandt vores medlemmer og i vores bagland.

- Vi kigger derfor nu mod AC og fortsætter de forhandlinger, der er i gang, fordi vi for vores medlemmer på hele det finansielle område her ser et bedre match, siger Kent Petersen i pressemeddelelsen.