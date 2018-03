Se billedserie Helle Engbork har blandt andet designet en kimono med et tigerhoved på ryggen. Hun er utrolig stolt af resultatet. Fotos: Jeppe Hee Rømer

Ferierejse var startskud til eget tøjmærke

Erhverv - 24. marts 2018 kl. 09:00 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tøjbutikken Engbork ligger i Næstved. Det har den gjort siden 2015, hvor Helle Engbork og hendes mand Rune Engbork åbnede for første gang. Siden er det gået stærkt, og i dag er der 23 ansatte i den fysiske butik og web-shoppen.

Fra februar har ægteparret så taget næste skridt i butikkens udvikling. De har startet deres eget tøjmærke - »humblebird«. Det er Helle Engbork selv, der designer tøjet, og hun er meget glad for at endelig at komme i gang med projektet.

- Jeg er jo ikke designer, men jeg har en passion for mode og ved, hvad kvinder vil have, siger hun.

Ægteparret har gået og overvejet at starte deres eget tøjmærke i næsten to år, men det blev en ferie, som blev det endelige startskud på eventyret. Her mødte de nemlig en mand, som producerer tøj i Kina, og gennem ham kom der gang i projektet.

Helle Engbork er glad for at have en rutineret tøjproducent med i projektet, for det er ikke bare at sætte sig ned, tegne en kjole og så få den syet.

- Man skal jo tænke på alt fra, hvordan mærket i nakken skal se ud, til hvad der skal stå på vaskeanvisningen, siger designeren.

Det er også en større proces at få et stykke tøj til at gå fra ide til færdig udgave. Først skal der holdes design-møder, hvor Helle Engbork og producenten gennemgår forskellige farver og mønstre, så skal Helle Engbork tegne et udkast, hvorefter producenten laver en prøveudgave, der sendes fra Kina. Den skal så rettes til, før den endelige udgave af tøjet kan produceres.

