Feriepengenes boost til forbruget damper af

Samlet set lå det dog i sidste uge ti procent højere end normalen, mens det ugen før lå 15 procent højere end normalt.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom hos Danske Bank, vil feriepengenes effekt på forbruget aftage væsentligt de næste uger.

- Men der vil stadig være nogle brancher, som altså har fået et solidt boost, og som vil fortsætte med at få det, spår hun.

Det er blandt andet i byggemarkederne og elektronikbutikkerne, at forbruget fortsat vil ligge højt.

I sidstnævnte kan lanceringen af den nye iPhone 12 være med til at give et yderligere løft af forbruget, lyder vurderingen.

Danskerne begyndte i slutningen af uge 40 at modtage deres feriepenge, hvis de da havde anmodet om at få dem udbetalt.

Mere end 40 milliarder kroner er blevet udbetalt af pengene, der var blevet låst på grund af indførslen af en ny ferielov.

Der er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen ingen tvivl om, at udbetalingen af pengene har været med til at løfte forbruget.

Det er dog særligt dele af detailhandlen, der har fået gavn af udbetalingen.

- Men der er nogle af de mere pressede brancher som hoteller, restauranter og rejsebranchen, som i langt ringere grad har fået glæde af dem, siger hun.

Trods den aftagende effekt af feriepengene tror økonomen dog, at julesalget bliver "rigtig solidt". Igen ventes der særligt gang i salget i detailhandlen.

- Jeg tror, den kommer til at nyde godt af, at der er rigtig mange ting, vi ikke kan, siger hun og peger blandt andet på rejser.

Og hvis det går i stå, så kan der være endnu et boost at hente, hvis de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetales.

- Det tror jeg, vil løfte forbruget yderligere, lyder det fra Louise Aggerstrøm Hansen.

Der skal forhandles om udbetaling af de sidste to uger på et senere tidspunkt. Det tegner sig dog allerede et politisk flertal for at udbetale dem.