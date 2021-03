Feriepenge for 1,1 milliarder kroner er tøet op onsdag formiddag

Over 170.000 borgere har onsdag formiddag været inde og bestille deres indefrosne feriepenge. De har anmodet om at få udbetalt cirka 1,1 milliarder kroner.

Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og ATP på et pressemøde onsdag. Der er ikke gået et døgn siden, at det blev muligt at anmode om de resterende indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge er resultatet af en omlægning af ferieåret som følge af en ny ferielov. Der er tale om penge som lønmodtagere selv har optjent.

I alt har der været fem ugers feriepenge indefrosset. I efteråret fik lønmodtagere og andre med indefrosne feriepenge mulighed for at få udbetalt tre af de fem uger.

I alt stod der før udbetalinger 108 milliarder kroner i indefrosne feriepenge. 52 milliarder af dem blev udbetalt i efteråret. Det var cirka 80 procent af det mulige beløb.

Det efterlader altså 56 milliarder kroner, der kan udbetales. Der skal betales skat af beløbet. Ifølge økonomer såsom Nykredits Troels Kromand Danielsen vil det svare til, at 32 milliarder kroner efter skat.

Det er dog kun, hvis alle beder om at få alle deres indefrosne feriepenge udbetalt.

Hvis riften efter feriepengene er lige så stor som i efteråret - hvor cirka 80 procent blev udbetalt - svarer til det 19 milliarder kroner efter skat i forbrugernes hænder ifølge Troels Kromand Danielsens analyse.

Regeringen håber på, at det kommer lidt flere milliarder ud til de lønmodtagerne. De håber på 22 milliarder kroner.

Det skal øge forbruget, og derigennem skabe en højere beskæftigelse.

- Håbet er, at pengene kan komme ud og lune i de lokale butikker og virksomheder, som har fået en økonomisk kæberasler af coronaen, siger Peter Hummelgaard.