Se billedserie Søren og Rasmus Scheibel står her på parkeringspladsen foran deres fælles arbejdsadresse på Haslevvej i Ringsted. Foto: Anders Ole Olsen

Far og søn er enige: Det er hyggeligt og praktisk at arbejde side om side

Erhverv - 08. juni 2020 kl. 08:00 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden efteråret 2017 har Søren og Rasmus Scheibel haft fælles adresse til deres to virksomheder. Mens farmand Søren sælger tæpper, har sønnike Rasmus sit tømrerfirma på grunden på Haslevvej i udkanten af Ringsted By.

Rasmus Scheibel brugte sine færdigheder til at opføre en bygning, der passede perfekt til udstilling og opbevaring af store mængder tæpper.

- Det har været en god beslutning, at jeg valgte at flytte min tæppebutik fra Næstvedvej. Det har jeg aldrig fortrudt. Der var alt for meget trafik og for mange lyskryds at holde øje med for bilisterne, så de fik ikke på samme måde øje på min butik, som de gør her på Haslevvej. Jeg har haft mere at se til de senere år, fortæller Søren Scheibel.

Han er en af de få store tæppebutikker, der kan præsentere kunderne for et bredt udvalg, og derfor leverer han varer til kunder på hele Sjælland.

- Jeg har holdt fast i et bredt udvalg af varer, selv om det nogle gange nok ville være klogere at have lidt mindre udvalg og så satse på de varer, der er størst salg i, påpeger Søren Scheibel.

Fælles krudtsalg Han glæder sig over at have butik lige ved siden af sin søn. Det giver mulighed for lidt socialt samvær på de stille dage med få kunder og samtidig kan de hjælpe hinanden med at tage imod varer med mere.

- Vi har også valgt at have et fælles salg af fyrværkeri op til nytår. Det gør, at vi får flere kunder herud, og de kan så få øjnene op for vores normale varer og tilbud, siger Søren Scheibel.

Mens Søren Scheibel leverer tæpper til kunder på det meste af Sjælland, har Rasmus Scheibel primært lokale kunder, som han sammen med sine tre svende og to lærlinge udfører tømreropgaver for.

- 90 procent af opgaverne ligger i Ringsted Kommune, så vi slipper for de lange køreture. Det sætter jeg pris på, siger Rasmus Scheibel og tilføjer:

- I øjeblikket laver vi mange tilbygninger på huse. Tilbygningerne er typisk på 40-80 kvadratemeter og er både på ældre og nyere huse.

Lokalt samarbejde Han har et tæt samarbejde med andre lokale håndværkere, hvilket er en stor fordel, når han skal stå for hovedentreprisen på en byggeopgave.

Det giver en god kontinuitet at kunne benytte sig af de samme samarbejdspartnere fra gang til gang. Samtidig ved han, at han kan stå inde for kvaliteten af det udførte arbejde.

Den store lokale opbakning giver travlhed, og Rasmus Scheibel har længe søgt at få flere medarbejdere.

- Det er næsten umuligt at finde ledige kvalificerede tømrere på Midtsjælland, siger Rasmus Scheibel.

Han mener selv, at den store lokale opbakning blandt andet skyldes, at han har valgt at være sponsor for en bred vifte af lokale idrætsforeninger. Det giver løbende omtale og synlighed i lokalmiljøet.

