Far og datter laver is

Erhverv - 14. maj 2020 kl. 12:48 Af Af Jesper Danscher

Dagens produktion af hindbær-sorbet-is er netop overstået, og Astrid og Torben Mindrup tager sig tid til et telefon-interview i disse corona-tider.

Og den indledende snak falder da også naturligt på, hvad corona-krisen betyder for den lille isfabrik i Annebergparken i Nykøbing Sj., der har eksisteret siden foråret 2018.

- Jamen, det ved vi jo ikke, for som en vækstvirksomhed, har vi ikke noget rigtigt at sammenligne med, siger Torben Mindrup.

Men han mener nok, at det får betydning, at flere af de cafeer og restauranter, der normalt sælger firmaets is, har måttet holde corona- lukket.

- Jeg tror, at vi kommer til at opleve en mindre vækst i denne sommer, end vi ellers kunne have forventet, understreger Astrid Mindrup.

Men vækst har der været i virksomheden siden starten i foråret 2018, hvor den første tid gik med at få etableret produktionen i det nedlagte centralkøkken i de bygnin­ger, der tidligere husede det psykiatriske hospital i Annebergparken lidt uden for Nykøbing Sj.

Selve produktionen af is begyndte først i juni 2018, så Isøre Is, som virksomheden hedder, nåede ikke at få hele rekordsommeren med.

Alligevel blev det til 3000 liter forskellig is, der forlod de smukke omgivelser og blev sendt til is-butikker, cafeer, restauranter og gårdbutikker fortrinsvis i Odsherred.

Lokal identitet - Det er vigtigt for os, at vi har en identitet som egnens is - derfor har vi også »vores ismejeri i Odsherred« i logoet, understreger Torben Mindrup.

Han tager sig af kontakten til kunderne og giver naturligvis en hånd med, når der skal produceres is, men det er Astrid Mindrup, der som uddannet konditor står for isproduktionen og udvikling af nye produkter.

100 procent økologisk Isøre Is er baseret på økologiske ingredienser, så det er en økologisk is, der bliver til i Annebergparken.

- Vi benytter økologisk naturgræsmælk fra køer, der græsser på en fredet eng i Tude Ådal omkring vikingeborgen Trelleborg, og får det leveret fra et lille gårdmejeri i Vemmelev, fortæller Torben Mindrup, der ikke er i tvivl om, at det kan smages på isen.

Og at Isøre Is er faldet i forbrugernes smag, viser tallene for isproduktionen, For mens der det første år blev lavet 3000 liter is, var det i løbet af år 2 blevet til 9000 liter - altså en tredobling.

Slagtere som kunder Samtidig blev antallet af forhandlere udvidet betydeligt, så der nu er 25 steder, der sælger Isøre Is.

- Et af de mere usædvanlige steder, hvor vores is kan købes, er hos flere slagtere. Det startede med, at Munkholm Slagteren i Holbæk gerne ville kunne sælge is, men samtidig ville have et kvalitetsprodukt. De fik så øje på os, og vi fik en aftale i stand, fortæller Torben Mindrup og tilføjer:

- Han havde så en kollega på Frederiksberg, der hørte om kollegaens aftale med os og gerne ville være med. Siden er Slagter Adolfsen i Fårevejle også blevet kunde hos os.

- Slagterne vil nemlig gerne kunne sælge kunderne en dessert, når de alligevel sælger enten kødet eller det færdige måltid, siger Torben Mindrup.

Overskud bruges Isøre Is er stadig en startupvirksomhed, hvor det overskud, der kommer af isproduktionen, bliver anvendt til at investere i mere udstyr til produktionen.

- Nu er det jo en passion for os begge at lave god is, derfor overvejer vi hele tiden, om pengene skal gå til løn til os eller et eller andet til virksomheden, siger Astrid Mindrup.

Og som oftest går det til virksomheden, der blandt andet har investeret i en isbil med frostboks, så isen kan holdes frossen ud til kunderne.

- Jeg er jo i den heldige position, at jeg har min pension, og så har Astrid en kæreste, der tjener penge, siger Torben Mindrup med et smil, der når helt ud gennem mobiltelefonen.

- Men jeg regner bestemt med, at vi næste år får plads til en rimelig løn til mig, understreger Astrid Mindrup.

Støtter hinanden Isøre Is var den første fødevarevirksomhed, der blev etableret i Annebergparken. Siden er der kommet flere til, blandt andet Rørvig Dessert og Dansk Tang.

- Det er en fordel for os alle sammen, at vi ligger dør om dør med hinanden. Vi kan låne ting fra hinanden og være fælles om for eksempel en palleløfter, og vi har da kunnet hjælpe Rørvig Dessert med noget økologisk rom, som de pludselig manglede, fortæller Astrid Mindrup.

Nu er forsyningen af hindbær-sorbet fyldt op, og Astrid og Torben Mindrup kan kaste sig over nye produktioner.