Se billedserie H. I. Auto er en familievirksomhed. Nils Davidsen er Christina Sønders far, mor Iben er bogholder og svigersøn Martin er værkfører.

Familiesammenhold er rygraden hos autoforhandler

Erhverv - 29. marts 2021 kl. 07:11 Kontakt redaktionen

Tekst og foto: Katrine Wied Det der med titler går de ikke så meget op i hos H. I. Auto i Køge. For godt nok er bogholderen bogholder, chefen er chef, og sælgeren er sælger. Men de er også mor, far og datter, og familiens svigersøn gør karriere som værkfører i firmaet.

Familievirksomheden flyttede i 1998 adressen på Falkevej i Køge fra Sydhavnen. Det var nogenlunde samtidig med, at datteren Christina Sønder blev fuldtidsansat.

H. I. Auto har tidligere også solgt personbiler og motorcykler til private, men i dag har de specialiseret sig i brugte erhvervsbiler. Virksomheden er Sjællands største målt ud fra antallet af biler på lager.

- Vi har alle slags biler og modeller, så ved vi, hvilke typer biler, de forskellige brancher skal bruge. Hvis der kommer en tømrer eller en gartner, ved jeg hvilke slags bil, han skal have. Det kan for eksempel handle om bilens lastevne, anhængervægt eller opbygning, som skal passe til den specifikke branche. Vi finder ud af, hvad kunden skal bruge ud fra deres behov, siger Christina Sønder, der, selv om de ikke har titler, er sælger.

Kunderne kommer fra alle typer for erhverv. Netop H. I. Autos store lager er en af de ting, som Christina Sønder vurderer, giver kunderne værdi. For her er masser af muligheder for at gå omkring på pladsen og kigge og finde frem til det, som lige nøjagtig denne kunde har behov for.

- Vi dækker meget bredt. Vi har alt fra en lille Fiesta og kølebiler til biler med tiplad, så vi kan dække alle former for erhverv, siger hun.

Salg og leasing H. I. Auto har både salg og leasing.

- Det er omkring en tredjedel, der kører på leasing. Det tal har ligget stabilt længe, fortæller Christina Sønder.

Alle biler leveres med service og garanti, lige som de bliver klargjort kosmetisk og mekanisk på H.I. Autos eget værksted.

Ved leasingaftaler, står kunden selv for vedligeholdelse, og kunden har mulighed for at købe bilen, når leasingaftalen udløber.

- Vi har finansielle leasingaftaler, så fordelen for kunden er, at han binder mindre kapital i virksomheden ved at lease, forklarer Christina Sønder.

Familie I alt er der otte medarbejdere hos H. I Auto, så halvdelen af medarbejderne er i familie med hinanden. Og de fire, som ikke er blodsbeslægtede familiemedlemmer, bliver hurtigt til familie alligevel.

- Det betyder, at vi kender hinanden godt. Vi behøver ikke en gang at snakke sammen. Vi kan bare kigge på hinanden, så ved vi, hvad vi mener, siger Nils Davidsen, der har arbejdet sammen med sin kone, Iben, i 48 år.

Svigersønnen Martin har 25-års jubilæum.

- Når vi mødes i familien, snakker vi aldrig arbejde. Det er i hvert fald sjældent, at vi snakker arbejde. Det har vi rigeligt af i hverdagen, fortæller Nils Davidsen.

Selv om han er fylder 72 år næste gang, frister livet som pensionist ikke. Det er i H. I. Auto, at hans hverdag ligger.

- Jeg møder klokken 5.45 hver dag og går hjem klokken 17. Der er mange, der går på pension, som er glade for det. Jeg er glad for at gå på arbejde. Før i tiden tog vi 10 år ad gangen. Nu tager vi dem fem år ad gangen, men jeg har ingen planer om at stoppe, siger han.

Lidt luksus har han dog tilladt sig. Han arbejder 44 timer ugens første fire dage, og så holder han fri fredag-lørdag-søndag.

- Jeg forventer ikke på noget tidspunkt af mit arbejdsliv at komme med på 37 timer, men det er fint. Jeg er glad og tilfreds, erklærer Nils Davidsen.

I fritiden står programmet imidlertid også på biler for Nils Davidsen. Det vidner øverste hylde på reolen på kontoret i H. I. Auto om. Her står den ene sølvskinnende pokal ved siden af den anden og kæmper om pladsen.

Nils Davidsen har en gammel Porche fra 1970'erne, som han kører historisk motorløb i, og det har indbragt ham de mange præmier.

- Han kører stærkt, tilføjer hans datter kærligt.