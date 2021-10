Se billedserie Vand, natur og fællesskab stod på ønskelisten, da familien Heien flyttede til Bogø - og det har de fået.

Familien Heien flyttede for fællesskabets skyld

Tekst og foto: Lene Egeberg Beslutningen lå lige til højrebenet, da 49-årige Jesper Heien og 46-årige Nicole Heien for godt 13 år siden besluttede sig for at vinke farvel til deres rækkehus i Albertslund og i stedet flytte til et parcelhus på Bogø Hovedgade.

Nicoles forældre havde nemlig i en årrække haft sommerhus på øen, som Nicole og Jesper overtog i 2003, og da det efterhånden stod klart for dem, at der ikke længere rigtig var noget, der trak i Albertslund, så virkede det bare naturligt at skifte sommerhuset på Bogø ud med en helårsbolig.

- Vi havde sommerhuset i tre-fire år, inden vi købte det her hus, og vi fandt hurtigt ud af, at vi bare godt kan lide at være her. Lokalsamfundet var lige os, og vi lærte hurtigt folk at kende, fortæller Jesper Heien.

Med Bogø Bys placering tæt på afkørsel 42 vidste parret på forhånd, at de ikke ville komme til at føle sig alt for afsondret - men de kiggede også på huse på Møn, og valgte dem fra.

- På Møn er det lige en halv time længere væk. Bogø er så centralt, at om man skal den ene eller anden vej, så er der ikke særlig langt, siger Jesper Heien.

Her er grænsen For hans vedkommende har placeringen som nær-nabo til en motorvej også vist sig at være karrieremæssigt nyttig. Jesper er uddannet tømrer og har gennem årene været i forskellige virksomheder, blandt andet i Nykøbing F., Vordingborg, Greve, Næstved, Glostrup og nu sidst i Jyllinge - men stort set aldrig længere væk end en times kørsel.

Nicole arbejdede tidligere som social- og sundhedshjælper men er nu ansat i et cateringfirma i Næstved med en halv times kørsel til arbejde.

- Det er der, min grænse går - længere væk vil jeg ikke, siger hun.

Hjemme på Bogø har parret datteren Esther på 12 år, og hvis der sker noget med hende, er forældrene heller ikke længere væk, end at de hurtigt kan komme hjem til hende.

Således har Bogø på flere parametre været den rigtige beslutning for den lille familie:

- Da vi flyttede, var det efter vand, natur og fællesskab - det at kunne lave ting sammen men også at kunne trække sig, og det kan vi her. I Albertslund boede vi med 10 rækkehuse ved siden af hinanden men kendte stort set ingen, siger Jesper Heien.

Han er stadig meget på farten i forbindelse med sit arbejde men fandt under coronaen også ud af, at en del byggemøder godt kan holdes over Skype eller Teams. Det har gjort livet på Bogø endnu nemmere for familien, der har involveret sig aktivt i flere af øens mange foreninger.

Og alt sammen indenfor en rækkevidde, der er til at leve med, hvis øen alligevel bliver for lille:

Mødes i Køge - Vi kan nemt komme til Bilka i Næstved, hvis vi vil, eller en tur i biografen, men vi bruger det faktisk sjældent. Vi vil hellere gå på Café Farø Vad end at tage til København og få en burger, siger Jesper Heien.

Esther behøver heller ikke at mangle noget, påpeger forældrene, for med et opland, der ligger inden for kort køretid fra Bogø, er det intet problem i for eksempel at passe den store fritidsinteresse, Nørregade Teater i Maribo, hvor Esther går to-tre gange om ugen.

Livet er rundt regnet bare blevet bedre - men ikke altid lettere, må familien erkende. Nogle af Jespers mere løse bekendtskaber fra barndommen og skoletiden er faldet fra, og det er blevet lidt mere besværligt at se dem, der stadig hænger ved.

- Når vi skal et eller andet, så skal det planlægges. Det var lettere at være spontan før i tiden, hvis man lige havde en halv time tilovers til at mødes med vennerne, siger Jesper.

Et foretrukkent sted at mødes nu er i Køge - så har alle vennerne lige en halv times kørsel hver, og skal nogle komme længere væk fra for at besøge Jesper og Nicole, så sker det typisk med en overnatning.

Parret tager også gerne på besøg hos venner den anden vej - men turen kommer altid til at gå tilbage på Bogø, for det er der, de har tænkt sig at blive boende resten af livet.

- Det siger lige dukduk, når vi kører over lavbroen - og så er vi hjemme, griner Jesper Heien.