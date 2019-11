Se billedserie Ib Dalsgaard og sønnen Stefan Dalsgaard fremviser den bi-ramme, som Ib Dalsgaard opfandt. Rammen er væsentligt lettere at arbejde med end almindelige bi-rammer og har fået stor opmærksomhed både herhjemme og i udlandet. Familien Dalsgaard har dannet familievirksomheden Dalinno, der skal markedsføre den nye bi-ramme i hele verden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Familiefirma vil revolutionere biavlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familiefirma vil revolutionere biavlen

Erhverv - 21. november 2019 kl. 12:38 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Ib Dalsgaard første gang præsenterede sin nyeste opfindelse for sønnerne Stefan og Christian, var begejstringen umiddelbart til at overse.

- Far har altid været god til at få sjove og skøre ideer, så i første omgang tænkte vi, at det bare var endnu en i en lang række. Da han så demonstrerede den for os, blev vi mere nysgerrige, men vi var overbeviste om, at han havde spildt sin tid, for hans ide var så enkel og indlysende, at vi var sikre på, at nogen allerede måtte have fået den, fortæller Stefan Dalsgaard.

Det var der bare ikke. Ib Dalsgaard havde opfundet en helt ny type bi-ramme i plastic, som er væsentligt lettere at arbejde med end traditionelle bi-rammer.

På en gammeldags bi-ramme af træ sættes bivoksen fast ved at opvarme en række ståltråde, som løber gennem rammen, og smelte en plade af bivoks fast på disse tråde. Det er en tidskrævende proces, især hvis man bruger rigtig mange bi-rammer.

På Ib Dalsgaards bi-ramme er det meget mere enkelt. Her skubbes vokspladen simpelthen bare ind gennem en slidse i toppen af rammen, og derefter er vokspladsen sat på plads. Det tager kun få sekunder.

Dertil kommer, at plasticrammen er væsentligt mere holdbar end de klassiske bi-rammer af træ, der ofte med årene bliver vinde og skæve.

- Hverken Christian eller jeg havde nogen forstand på biavl, men det var tydeligt, at vores far havde fået en rigtig god ide, siger Stefan Dalsgaard.

Stort potentiale De to brødre og deres far dannede sammen virksomheden Dalinno (en forkortelse for Dalsgaard Innovation), tog patent på den nye bi-ramme og har siden arbejdet med at videreudvikle og markedsføre rammen i ind- og udland.

- På det danske marked er der måske fire til seks millioner bi-rammer. Det er et udmærket sted at starte, men hvis det virkelig skal batte noget, så skal vi til udlandet. Alene i Europa bruges der op mod 900 millioner bi-rammer, så vi har fat i en forretning, hvor der er potentiale for meget stor vækst, fortæller Stefan Dalsgaard.

For at promovere Dalinnos bi-ramme i udlandet rejste de to brødre i september til Montreal, der i år var vært for verdens største biavlermesse ApiMondia. Rejsen gik dog ikke helt som planlagt.

- Flyselskabet mistede vores bagage med bi-rammer og alt det materiale, vi skulle have brugt på messen. I desperation ringede vi midt om natten hjem til Danmark, hvorefter vores mor tog turen hele vejen til Montreal med bi-rammer til os, fortæller Stefan Dalsgaard.

Rejsen til Montreal fik dog en lykkelig afslutning, da familien Dalsgaards opfindelse vandt en sølvmedalje i en stor opfinderkonkurrence på messen.

- Det gav en masse omtale og stor opmærksomhed, og siden vi kom hjem til Danmark, har vi mærket en markant stigende interesse fra både ind- og udland, siger Stefan Dalsgaard.

En ting er dog interessen. Noget andet er at lave bi-rammer, der kan bruges på de udenlandske markeder, for ofte er der forskelle fra land til land på, hvordan den mest almindelige bi-ramme ser ud.

- Vores mål er at få lavet tre nye modeller, så vi kan begynde at producere bi-rammer, der kan bruges på det norske, tyske og engelske marked. Modellerne er imidlertid ikke helt billige, og det er markedsføring og alle de andre udgifter, der går til at komme ind på et nyt marked, heller ikke. Derfor er vi nu på udkig efter en eller flere investorer, der er villige til at gå ind i projektet, fortæller Stefan Dalsgaard.