Falsk medicin koster hundredtusindvis af børn livet

Ifølge FN-organet, der har gennemgået over 100 studier og 48.000 doser medicin, er specielt midler mod malaria og infektioner overrepræsenteret.

WHO estimerer, at falsk medicin koster mellem 72.000 og 169.000 livet til lungebetændelse og omkring 116.000 livet til malaria hvert år i udviklingslande.

- Forestil dig en mor, der har opgivet mad og andre basale behov for at betale for behandling af sit barn.

- Uden at vide, at medicinen er dårlig eller falsk, og at behandlingen koster hendes barn livet. Det er uacceptabelt, siger chef for WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ifølge AP om undersøgelsen.

WHO skønner, at der bruges 30 milliarder dollar - små 190 milliarder kroner - på falsk eller ulovlig medicin hvert år.

De seneste år er der indikationer på, at organiseret kriminalitet er gået ind i markedet for ulovlig og falsk medicin.

Det er potentielt enormt lukrativt af forfalske eller lave dårlige kopier af godkendt medicin.