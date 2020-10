Faldende salg af medicinalvarer trækker dansk eksport ned

I august er den danske eksport faldet. Havde det ikke været for medicinaleksporten, var den steget.

Salget af danske medicinalvarer til udlandet har været faldende i slutningen af sommeren. Det er med til at trække den samlede eksport ned.

Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Samlet er eksporten faldet med 1,4 procent i august. Men fratrækker man den del af eksporten, der blandt andet omfatter medicinalvarer, så er eksporten faktisk steget med 1,5 procent i august.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, er det ikke ualmindeligt, at eksporten af medicinalvarer kan komme i nogle ryk.

- Derfor håber vi, at der kommer mere fart på eksporten af medicin i de kommende måneder, siger han i en skriftlig kommentar.

Set over de seneste tre måneder er den samlede danske eksport steget med to procent. Det er set i forhold til de tre forudgående måneder.

Til gengæld er eksporten siden årsskiftet faldet med ligeledes to procent.

Faldet kaldes en stor nedgang af Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv. Han finder dog trøst i, at den danske eksport har været mindre hårdt ramt end andre lande i EU.

- Det skyldes, at dansk vareeksport har et højt indhold af fødevarer og medicin, der er mindre følsomme overfor udsving i konjunkturerne, siger Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

Ser man på den varegruppe, der blandt andet indeholder medicinalvarerne, så er eksporten her steget med 13,1 procent siden årsskiftet.

Set i lyset af den nuværende coronakrise bemærker Kristian Skriver, at det er en stor styrke for dansk økonomi, at Danmark i mindre grad end tidligere er følsom overfor nedgang i de globale konjunkturer.

Sammen med tallene for den danske eksport har Danmarks Statistik oplyst tal for den danske betalingsbalance.

Betalingsbalancen er groft sagt er summen af landets handel med udlandet.

I august viser betalingsbalancen et overskud på 11,7 milliarder kroner. Det er 2,3 milliarder kroner mindre end i juli.

Årsagen til det mindre overskud er en stigning i den samlede import, mens at den samlede eksport er faldet.