Falck vil tjekke om 5000 medarbejdere har haft corona

Målet er at teste ansatte for antistoffer, der viser sig i blodet, hvis man har haft coronavirus.

- Vi undersøger muligheden for, at om vi i en dansk sammenhæng kunne teste meget jævnligt, måske hver 14. dag.

- Det kunne for eksempel være 5000 Falck-ansatte fordelt i hele Danmark, siger administrerende direktør Jakob Riis til avisen.

Ved at teste for antistoffer kan Falck få et billede af, hvor mange medarbejdere der har været ramt af virusset.

Det kan sige noget om, hvordan det går med smittens udvikling i befolkningen.

Hvis en tilstrækkelig stor del af befolkningen bliver smittet, kan det skabe en flokimmunitet, som vil være et effektivt værn mod virussets spredning.

- Hvis vi kunne få en medarbejdergruppe til det, kunne vi følge immuniseringen af befolkningen med Falck-gruppen som et måleparameter, siger Jakob Riis.

Falck-topchefen håber at kunne iværksætte projektet efter påske.

- Vi har de første af disse test og er begyndt at prøve dem. Vi skal så have valideret det, så vi er sikre på, at vi ruller test ud, hvor vi kender kvaliteten, og hvor vi også er sikre på, at folk forstår, hvad man kan se, men også hvad der er af forbehold, siger Jakob Riis.

Tidligere på ugen begyndte Nordsjællands Hospital at teste 200-300 medarbejdere for antistoffer efter coronasmitte.