Se billedserie Christian Kollerup er nu så rutineret, at han kan sidde i kassen, og det forventes også, at han taler med kunderne. Det er han blevet meget bedre til, siger han. Foto: Erik Nielsen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Fakta giver udfordrede unge en ny start

Erhverv - 06. april 2018 kl. 15:30 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som forbliver loyale i den funktion, de nu engang har i vores dagligvarebutikker. Men med »Klar til Start«-tiltaget har vi fundet frem til et drømmematch mellem udfordringer og ressourcer, hvor både de unge og vi som butikskæde får det optimale ud af det. Et arbejde i Fakta er et slaraffenland for unge autisters behov for orden og sans for detaljer, fortæller salgsdirektør Jens Romundstad fra Fakta.

Han har sammen med Britta Bak, der er direktør for Fonden Unges Uddannelsescenter, skabt det koncept, som går under navnet »Klar til Start«. Det har nu kørt i fem år med en utrolig succesrate på 85 procent i forhold til at fastholde de udfordrede, unge autister i et fast job.

- Det her, det er mit hjertebarn, og det er det, jeg er mest stolt af at have været med til at skabe i mit arbejdsliv. Derfor følger jeg det meget nøje, og Faktas mål er at kunne beskæftige 200 autister i vores 400 butikker, lyder det fra salgsdirektøren.

Christian Kollerup har lige fået et fast fleksjob på 25 timer om ugen hos Fakta i Store Heddinge, efter han har været i et »Klar til Start«-forløb i samme kæde, blot hos Fakta i Hårlev.

- Det er til at finde ud af tingene, og jeg glæder mig til at kunne klare mig selv økonomisk. Mit mål er at komme op på fuld tid, fortæller den 23-årige Fakta-medarbejder.

Chrstian Kollerup er helt bevidst om, at han har en diagnose med autisme, men med den rette forståelse for diagnosen, så kan han fungere fint på en arbejdsplads som Fakta, og han føler sig fuldt ud accepteret på sit nye job.

