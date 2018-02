Fagforeninger rykker sammen om krav til læreraftale

Søndag var der møde for alle forhandlerne for de offentligt ansatte. Her gentog ledende forhandlere den ed, der er svoret med lærerne: At ingen offentligt overenskomst falder på plads uden en aftale om lærernes arbejdstid.

Der forhandles i disse dage om overenskomster for de offentligt ansatte. Og på tværs af kommuner, regioner og statslige arbejdspladser har fagforeningerne svoret solidaritet med lærerne.

Det oplyser Flemming Vinther, der er formand for Centralorganisationernes Fællesorganisation.

- Vi er enige om, at underviserne skal komme ud af den her overenskomst med en aftale og ikke en lovreguleret arbejdstid, siger han.

I 2013 blev lærernes arbejdstid reguleret af et lovindgreb fra Folketinget og den socialdemokratisk ledede regering. Siden da er der ikke indgået en ny overenskomst på området.

Fagforeningerne vil hive det område ud af politikernes hænder og tilbage til arbejdsmarkedets parter.

Normalt falder en aftale for de statsligt ansatte på plads først. Men i år holder Flemming Vinther et ekstra vågent øje med de andre forhandlinger.

- Vi har orienteret hinanden om, hvor vi er. Det gør vi altid, men den her gang gør vi det mere intenst, fordi vi forhandler parallelt. Så det er vigtigt for os at vide, hvor vi er på de andre borde, siger han.

Hvis ikke fagforeningerne kan nå til enighed med kommunerne, regioner og staten, lurer en konflikt. Deadline for at varsle et lockout eller en strejke er 28. februar.

Flemming Vinther ønsker ikke at oplyse, at om fagforeningerne har forberedt sig på det scenarie.

Spørgsmål: Har I diskuteret, hvordan I håndterer en eventuel konflikt?

- Vi går til bordet for at lande en aftale. Det er, hvad vi stræber efter, siger Flemming Vinther.

Spørgsmål: Så I har ikke drøftet, hvordan I vil håndtere en konflikt?

- Vi går til bordet efter at lande en aftale.