Fagforeningen 3F har givet onlinesupermarkedet Nemlig.com en frist på 14 dage til at få orden på forholdene for dets underleverandørers chauffører. (Arkivfoto)

Fagforening vil have styr på Nemlig.coms underleverandører

Fagforeningen 3F giver Nemlig.com 14 dage til at løse arbejdsmiljøproblemer for dets chauffører.

Fagforeningen 3F har givet onlinesupermarkedet Nemlig.com en frist på 14 dage til at løse de arbejdsmiljøproblemer for onlinesupermarkedets chauffører, som fagforeningen mener, at der er.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Første skridt bliver, at vi tirsdag får en liste over Nemlig.coms underleverandører. Det betyder, at vi kan kontakte dem en efter en og få dem dækket af vores overenskomst for chauffører, siger formand for 3F Transport Jan Villadsen.

Chaufførerne har kørt for vognmænd, der er blevet hyret som underleverandører af Nemlig.com. Dagbladet Politiken har berettet om forhold for chaufførerne og arbejderne på Nemlig.coms lager i Brøndby, der af kritikere beskrives som kummerlige.

Jan Villadsen peger på to problemstillinger, der skal findes løsninger på.

For det første vil han sikre ordnede vilkår og overenskomst med normale tillæg og pension for de chauffører, der kører for vognmænd hyret som underleverandører af Nemlig.com.

For at komme de forhold på lageret i Brøndby til livs, som fagforeningen beskriver som "ringe", peger han på en grundig gennemgang af arbejdsmiljøet med arbejdsmiljøeksperter, oprettelse af en arbejdsmiljørepræsentation og sikring af valg af tillidsrepræsentanter for de ansatte.

Desuden mener han, at der skal indgås en ny lokalaftale mellem 3F og Nemlig.com. Fagforeningen oplyste for nylig, at den ville opsige en lokalaftale med Nemlig.com, der gjorde, at onlinesupermarkedet kunne have deltidsansatte.

- Jeg håber naturligvis, at det vil lykkes. Og hvis der er vilje, så er der også en vej til, at det kan lykkes. Vores danske arbejdsmarked fungerer jo rigtigt godt langt de fleste steder, og foreløbig har vi haft en konstruktiv dialog om både problemer og mulige løsninger, siger Jan Villadsen.

Han oplyser til Fagbladet 3F, at han onsdag vil mødes med Nemlig.coms direktør, Stefan Plenge, hvor de to skal diskutere vilkårene for onlinesupermarkedets underleverandører.

Nemlig.com afviste søndag påstande om, at onlinesupermarkedets medarbejdere bliver presset så meget tidsmæssigt, at de ikke har tid til at holde pause og gå på toilettet, når de er på arbejde, som Politiken har beskrevet.