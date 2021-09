Fagforening: Lad EU-ambassader hjælpe med medarbejderjagt

Det får fagforeningen 3F til at foreslå, at udvalgte danske ambassader i EU skal hjælpe til med at skaffe udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Det kan for eksempel være de danske ambassadør i Lissabon, Portugal, og i Rumæniens hovedstad, Bukarest.

Det skal ifølge 3F-formand Per Christiansen også bidrage til, at arbejdsgiverne i højere grad finder arbejdskraft i EU frem for andre lande.

- Europæere vil have langt nemmere ved at overskue og håndtere en udstationering og ansættelse i Danmark end jobsøgende fra Bangladesh, Columbia eller Tanzania, siger han i en pressemeddelelse.

Det skal i første omgang være en prøveperiode, hvor arbejdsmarkedets parter kan hjælpe med at bemande kontorerne. Så kan det hurtigt komme igen.

Regeringen og støttepartierne har tidligere udtrykt lignende tanker. I forståelsespapiret, som ligger til grund for regeringsdannelsen i 2019, fremgår det, at der skal arbejdes på danske jobcentre i andre lande i Europa.

Der er dog ifølge SMVdanmark ikke sket noget endnu. Og det ærgrer brancheorganisationen, der organiserer små og mellemstore virksomheder.

- Vi har voldsom mangel på arbejdskraft, og vi må tænke kreativt for at skaffe flere hænder og hoveder.

- Og om det i praksis er jobcentre eller ambassader, der står for rekrutteringen i Sydeuropa, betyder mindre, siger politisk chef Mia Amalie Holstein i en kommentar.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ser administrerende direktør Jacob Holbraad ikke umiddelbart 3F's forslag som en farbar vej.

- Jeg synes, ambassader er gode til diplomati, erhvervsfremme, og at de generelt er vigtige for dansk erhvervsliv. Men jeg tror ikke, de er egnede til at formidle job, siger han.

Han peger på, at det kræver stor viden om landenes uddannelser og behovet hos de danske virksomheder.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, ser jeg det som en afledningsmanøvre, som ikke vil bidrage til at løse det omfattende og akutte problem med mangel på medarbejdere, lyder det fra Jacob Holbraad.

Det skal i stedet blandt andet løses ved det forslag, som regeringen fornylig har fremlagt, mener han. Her lægges blandt andet op til at sænke dagpengesatsen for de nyuddannede.