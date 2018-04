Fagbosser presser på til det sidste i strid om arbejdstid

Det siger Dennis Kristensen, FOA-formand og forhandler for kommunalt ansatte, inden han søndag mødes med arbejdsgiverne i Forligsinstitutionen i København.

- Alle tegn i sol og måne tyder på, at det bliver lærernes arbejdstid, vi skal diskutere.

Parterne genoptager forhandlinger om nye overenskomster, efter at forhandlinger på statens område sent lørdag endte, uden at parterne tilsyneladende var kommet tættere på en løsning.

- Lærernes arbejdstid er blokeringen på det kommunale område. Jeg håber, at kommunerne indser, at der skal de altså afgive noget, selv om det er dem inderligt imod, siger Dennis Kristensen, der er næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

- Folketinget forærede dem for stor en sejr i 2013, hvor de fik både prinsessen og det halve kongerige. De må aflevere lidt tilbage, hvis de nogensinde vil have et godt forhold til lærerne igen, tilføjer han.

Han henviser til et regeringsindgreb efter en lockout i 2013, som erstattede en aftale om lærernes arbejdstid med en lov.

- Det er lige før, at konflikten går i gang. Kommunerne skal signalere noget i dag. Hvis det sker, så skal vi til at bøje os mod hinanden, siger Dennis Kristensen.

Både arbejdsgivere og lønmodtagere på tværs af sektorer har udråbt lønstigninger, lærernes arbejdstid og sikring af den betalte spisepause som de største knaster i forhandlingerne.

De kommunalt ansattes topforhandler, formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, er ikke optimistisk efter lørdagens forhandlinger, hvor han også sad med ved bordet.

- Det er klart, at der snart skal ske noget. Der er en deadline lige om hjørnet.

- Hvis vi for eksempel kan sætte hak ved betalt spisepause eller lærernes arbejdstid, så kan det være katalysator for de andre områder, siger Anders Bondo Christensen.

- Efter halvanden måned i Forligsinstitutionen bliver man mere nøjsom. Vi vil helst have hele pakken, men lad os tage nogle delresultater, hvis det er det vi kan, tilføjer han.

Tirsdag er en form for deadline i forhandlingerne. Begge parter har varslet konflikt, som forligsmanden har udskudt i to uger.

Dermed er en strejke udskudt til på tirsdag, hvorefter den kan bryde ud på femtedagen efter, altså den 22. april. Arbejdsgivernes lockout træder på samme vis i kraft 28. april.