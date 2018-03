Fagbosser fastholder musketered før slutspurt i forhandlinger

For fagbevægelsens topforhandlere på tværs af stat, regioner og kommuner holder fast i en indgået musketered. Dermed skal også andre krav imødekommes, hvis der skal en aftale på plads.

Det står klart lørdag foran Forligsinstitutionen i København, hvor fagbevægelsens topfolk er samlet før en ny omgang forhandlinger.

- Vi har bekræftet hinanden i, at vi har en fælles aftale om, at vi både skal have lønnen til at følges med de privatansatte, at vi skal have lærerne i hus med arbejdstidsaftale, og så skal vi have løst det med betalt frokostpause, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Han nævner også, at et krav om at forringe seniorordningerne er uacceptabelt. Kommunerne har forud for forhandlingerne krævet, at retten til ekstra fridage for ældre ansatte udskydes med nogle år.

Dennis Kristensen har tidligere meldt ud, at arbejdsgiverne har spillet ud med tilbud om lønstigninger, der nærmer sig lønmodtagernes krav.

Ved at stå fast på musketereden risikerer flere af topforhandlerne at kaste deres medlemmer ud i en konflikt over emner, som i første omgang ikke direkte berører dem.

Men Dennis Kristensen, der repræsenterer blandt andet social- og sundhedspersonale, føler sig sikker på medlemmernes opbakning.

Det samme gør Grete Christensen, topforhandler for ansatte i regionerne og formand for Dansk Sygeplejeråd.

- Der er en klar melding fra vores tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne om, at der er fuld opbakning.

- Det er vigtigt, at vi står sammen, fordi det er tydeligt ved de her forhandlinger, at det er nogle politiske krav, som man forsøger at presse igennem over for alle grupper, siger hun.

Topforhandlerne fra fagbevægelsen bliver lørdag bakket op af mange fremmødte med bannere, slagsange og klapsalver foran Forligsinstitutionen.

Ifølge de højt hævede bannere tæller det blandt andet pædagoger, sygeplejersker, Djøf'ere, jordemødre, HK'ere og 3F'ere.

Blandt dem Lars Gaardbo, ansat hos 3F i Aalborg, og som stod op klokken 04.00 lørdag morgen for at møde op.

- Den danske model er under pres. Det er derfor, vi står her. Hele forhandlingssystemet bliver angrebet, siger han med henvisning til den varslede lockout og risikoen for, at det hele ender med et regeringsindgreb.

- Det skete for lærerne i 2013, og nu er det samme på vej til at ske igen. Så det gælder os alle sammen, siger han.