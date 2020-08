Færre operationer i USA under coronakrisen koster Coloplast

Der bliver ikke taget godt imod Coloplasts regnskab for tredje kvartal på børsen tirsdag. En halv time efter offentliggørelsen falder aktien to procent i værdi. (Arkivfoto)

I april, maj og juni har Coloplast solgt for 4,4 milliarder kroner. Det er fire procent mindre end sidste år.

Under corona-pandemien har der været udført færre ikke-akutte operationer. Og det koster for den danske medicovirksomhed Coloplast.

Det skyldes, at selskabet sælger produkter inden for sundhedspleje. Blandt andet bandager, plastre, stomiposer og katetre.

Særligt i USA er området for urologi, som er sygdomme inden for urinvejene, blevet ramt for Coloplast. Det fremgår af selskabets regnskab.

I april, maj og juni, der er tredje kvartal i selskabets forskudte regnskabsår, er salget faldet fire procent til 4,4 milliarder kroner.

Salget er også ramt af, at kunderne hos Coloplast har tømt ud af deres lagre, som blev fyldt godt op i starten af coronakrisen.

- Når vi ser fremad, giver tempoet for genoptagelsen af ikke-akutte operationer i løbet af kvartalet anledning til optimisme, og vi investerer igen i urologiforretningen, siger topchef Kristian Villumsen i en kommentar.

Salget i urologiforretningen, der er det mindste forretningsområde for Coloplast, faldt med 39 procent til 313 millioner kroner.

- Den negative vækst var primært forbundet med et fald i salget af Titan-penisimplantater og Altis-enkeltincisionsslynger, fremgår det af regnskabet.

I begge de to største forretningsområder - stomi og kontinens - steg salget to procent. Inden for Coloplasts produkter til hud- og sårpleje faldt salget syv procent i kvartalet.

I kvartalet har Coloplast på bundlinjen tjent 997 millioner kroner. Det er syv procent mindre end de samme tre måneder året før.

Den negative udvikling i kvartalet betyder, at Coloplast nu forventer, at salget organisk - altså uden virksomhedsopkøb og fraregnet valutaeffekter - vokser mindre end tidligere spået.

Det ventes nu en vækst på omkring fire procent i faste valutakurser. Tidligere blev der ventet en vækst på fire til seks procent.