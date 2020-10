Færre ledige og lavere renter løfter boligpriser

Faktisk viser boligmarkedet så gode takter, at de gennemsnitlige huspriser ventes at stige i år og ikke falde, som der ellers før har været forventning om.

Det danske boligmarked har hurtigt genfundet formen, efter at hussalget en kort overgang var ramt af coronakrisen.

Det vurderer formandskabet for Det Økonomiske Råd, der også kaldes de økonomiske vismænd, i en ny rapport.

Vismændene er politisk uafhængige og kommer løbende med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

Nu venter vismændene, at den gennemsnitlige kontantpris på et enfamiliehus vil stige 3,0 procent i 2020.

Til sammenligning var der i juni en forventning om et fald på 1,8 procent i år.

Vismændene begrunder blandt andet ændringen med, at boligpriserne siden marts er steget betydeligt og i juli lå på et historisk højt niveau.

- I prognosens hovedscenarie forventes mere afdæmpet fremgang resten af året og næste år, så boligpriserne samlet stiger omkring tre procent både i år og næste år, skriver vismændene.

Med til at drive den høje aktivitet på boligmarkedet er ifølge vismændene både lave realkreditrenter og en faldende ledighed.

I forhold til realkreditrenterne, som er de renter, man betaler for et realkreditlån, er de faldet igen efter at være steget i starten af coronakrisen.

Faktisk er realkreditrenterne faldet til et endnu lavere niveau end forud for krisen, forklarer vismændene.

- Det vil understøtte aktiviteten på boligmarkedet, skriver de.

Hvad angår ledigheden, er den faldet hen over sommeren, hvor flere er kommet i job.

Det har givet en større grad af sikkerhed i fleres privatøkonomi.

- Det bidrager ligeledes til, at fremgangen på boligmarkedet skønnes at fortsætte resten af året, skriver vismændene.

De seneste måneder har de danske salgspriser overgået sig selv flere gange.

Ifølge Boligsiden, der er ejet af ejendomsmæglerne, betalte huskøberne i gennemsnit 15.117 kroner for hver kvadratmeter i deres nye bolig i september.

Det var fjerde måned i træk med rekord i salgspriserne på landsplan.