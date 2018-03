Ramirent øgede indtjeningen i 2017, selvom væksten udeblev. PR-foto

Færre kundecentre har styrket indtjeningen i Ramirent

Erhverv - 16. marts 2018 kl. 07:15 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ramirents regnskab for 2017 viser, at udlejningsvirksomheden, der har hovedkontor i Greve, holdt omsætningen i status quo med 305 millioner kroner, mens bundlinjen fik et boost fra 17 millioner kroner i 2016 til over 22 millioner kroner i 2017. Det afspejler to modsatrettede tilkendegivelser.

- Det er utilfredsstillende, at vi ikke er lykkedes med at øge volumen i et vækstmarked som bygge- og anlægsbranchen. Men set i lyset af den intensive konkurrence i særligt andet og tredje kvartal samt restruktureringen af virksomheden er det fornuftigt med en samlet indtjeningsfremgang på 30 procent. Vi holdt os fra at konkurrere på prisen og har været meget selektive i vores valg af projekter. Det gælder stadig - opgaverne skal matche vores kompetencer, kapacitet og sortiment, så vi fortrinsvist udlejer vores eget materiel og dermed reducerer andelen af serviceydelser fra eksterne partnere i projekterne, forklarer André Bakke, der er direktør i Ramirent.

Sidste år foretog virksomheden er væsentlig omstrukturering, der betød, at den gik fra at have 13 kundecentre spredt over hele landet til syv. Ramirent styrkede samtidig sine to logistikcentre og øgede antallet af små satellitafdelinger placeret på de større byggepladser. Overordnet er gevinsterne skabt i kraft af effektivisering.

