Færre købte boliger for anden måned i træk

Det ser dog ud til at være ved at vende. For anden måned i træk er salget af boliger faldet. Det viser tal fra Boligsiden.

Salget af huse, lejligheder og sommerhuse lød i maj på 10.544, hvilket er tre procent lavere end april.

Udviklingen dækker over, at salget af huse er faldet med to procent. Sommerhuse gik 11 procent tilbage, mens salget af lejligheder lå på samme niveau som i april.

Hos Boligsiden ser boligøkonom Birgit Daetz udviklingen som et udtryk for, at der har været usædvanlig høj aktivitet i starten af året.

- Normalt er det sådan, at rigtig mange ser på bolig i foråret og forsommeren, men der har i år været rigtig stor aktivitet i starten af året.

- Rigtig mange af dem, der har været interesseret i at flytte eller købe ny bolig, har allerede handlet, og derfor er efterspørgslen ikke helt så høj som tidligere, siger Birgit Daetz.

Trods faldet er salget i maj det femtehøjeste i de 11 år, hvor Boligsiden har ført statistik. I april var salget det fjerdehøjeste.

Forud for coronaudbruddet var normalen, at der blev handlet 7000-8000 boliger om måneden.

Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, ser faldet som et udtryk for, at boligmarkedet er ved at køle lidt af.

- Hverdagen er blevet mere sig selv igen, hvor arbejde og fritid er tilbage på normalen, og der er andet at bruge sin tid på end at kigge på bolig.

- Samtidig er renterne steget lidt på det seneste, hvilket gør det lidt dyrere at låne til en bolig, og derudover er der områder i og omkring de store byer, hvor priserne er på et niveau, hvor færre kan være med, siger hun.

Udviklingen på boligmarkedet har på det seneste fået en række aktører til at opfordre regeringen til at gribe ind.

Blandt andre har Nationalbankdirektør Per Callesen kaldt udviklingen "bekymrende" og opfordret politikerne til at overveje en stramning af lånereglerne.

Også Finanstilsynet og statens finansielle risikoovervåger - Det Systemiske Risikoråd - har opfordret til indgriben.

Sidstnævnte varslede i marts, at det på det næste møde 21. juni forventer at henstille til, at der gøres noget fra Christiansborg. Rådet holder øje med trusler mod de danske pengeinstitutter.

Det har regeringen dog tidligere afvist.

Hos Arbejdernes Landsbank mener cheføkonom Jeppe Juul Borre, at boligmarkedet gør godt i at bremse lidt op.

- Farten er alt for høj. Den høje efterspørgsel kombineret med et lavt udbud har trukket de årlige prisstigninger op over 15 procent. Det bør ikke fortsætte, hvis vi fortsat skal have et boligmarked i balance, siger han i en skriftlig kommentar.

Mira Lie Nielsen fra Nykredit påpeger, at der i mange egne af landet stadig er relativt gode muligheder for at finde en bolig, som er til at betale.

- Når man ser bort fra områder omkring København og de andre store byer, så er det billigt at købe et hus.

- Priserne er gået op, men i en lang årrække er indkomster steget mere, og vi har i mange år haft lave renter, også selv om de er steget lidt på det seneste, siger hun.