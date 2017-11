Henrik Winther-Olsen, der ejer The Whole Company i Køge, glæder sig over, at gebyret på den ordinære fødevarekontrol bliver fjernet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Færre gebyrer på fødevarekontrol gavner de små

Erhverv - 23. november 2017 kl. 11:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervs- og Iværksætterpakken, som regeringen har lavet sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, har et delmål om at fremme små fødevareproducenters muligheder for salg via eksterne parter. Konkret er tiltaget, at fødevarevirksomheder - store som små - fra årsskiftet ikke længere skal betale for den ordinære fødevarekontrol, der ligger med faste intervaller.

I Landbrug & Fødevarer vækker initiativet begejstring.

- Vi er rigtigt glade for tiltaget - især på de små fødevarevirksomheders vegne - for det er hos dem, gebyrerne virker tungest. Fødevarekontrollerne er betydende udgifter for dem. Så vi ser det både som en hjælp for dem, der allerede er etableret, men også for dem der overvejer at blive fødevareproducenter, siger Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Virksomheden The Whole Company i Køge synes godt om initiativet om at fjerne gebyret på den ordinære fødevarekontrol:

- Vi har relativt store udgifter til kontrolbesøgene, så vi er meget positive over for initiativet, siger Henrik Winther-Olsen, der er administrerende direktør og ejer The Whole Company i Køge.

