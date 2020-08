Færre gæster får Tivoli til at vente tab på op mod 200 millioner

Der kommer markant færre gæster i Tivoli på grund af coronaudbruddet.

For hele 2020 venter forlystelsesparken at tage imod halvdelen af det normale antal gæster. Det skriver Tivoli i sit halvårsregnskab.

På grund af forventningen om markant færre gæster regner Tivoli nu med at få et underskud før skat på 150-200 millioner kroner i 2020.

Tidligere har Tivoli ikke kunnet udelukke et underskud på op imod 100 millioner kroner.

Ifølge Andreas Morthorst, finansdirektør i Tivoli, er rammebetingelserne for forretningen blevet væsentligt forringet på grund af corona og omfattende sociale restriktioner.

- Derfor er Tivoli økonomisk meget hårdt ramt af coronakrisen, siger han i en skriftlig kommentar.

Finansdirektøren nævner, at Tivoli især er påvirket af den forskudte åbning, forbuddet mod større forsamlinger, seksdagesreglen for turister og generelt færre turister i København.

Derudover giver coronavirusset også større udgifter til sikkerhedsmæssige og hygiejniske foranstaltninger, forklarer Andreas Morthorst.

- Selv om krisen har store negative økonomiske konsekvenser for Tivoli, er det fortsat Tivolis ambition at levere betagende gæsteoplevelser på et højt serviceniveau i lighed med, hvad gæsterne forventer af Tivoli - samtidig med at hele opholdet i Tivoli foregår under sikre og tydeligt trygge rammer, siger han.

I første halvdel af 2020 har Tivoli tabt 135 millioner kroner før skat. Det skal holdes op imod et tab på 43 millioner kroner i samme periode sidste år.

Underskuddet i første halvdel af i år sker især på baggrund af et besøgstal, der i forhold til første halvdel af 2019 er faldet med 71 procent til 439.000 gæster.

Det lavere antal gæster i første halvdel af 2020 har givet lavere omsætning for Tivoli. Omsætningen er sammenlignet med samme periode sidste år faldet med 59 procent til 163 millioner kroner.