Færre coronarestriktioner giver Norwegian flere passagerer

Passagerne fortsætter med at vende tilbage til Norwegian.

Det viser de seneste trafiktal fra det norske luftfartsselskab, der er præsenteret torsdag i en pressemeddelelse.

I juli har Norwegian fløjet med 695.830 passagerer. Det er næsten dobbelt så mange som i samme måned sidste år.

Den stigende efterspørgsel på at komme ud at flyve er drevet af lettelser i rejserestriktioner og karantæneregler, og af at en voksende andel af befolkningen vaccineres imod coronavirus.

Ifølge Norwegian er det særligt rejser i det nordlige Norge, der er blevet flere af, og selskabet har øget sin kapacitet for at møde efterspørgslen.

- I juli modtog vi det højeste antal billetbookinger, siden samfundet lukkede ned i marts sidste år.

- Kunderne er klar over, at rejseoplevelsen kan blive noget anderledes, og de er godt forberedte på regler og krav ved både ind- og udrejse, siger koncernchef Geir Karlsen fra Norwegian i pressemeddelelsen.

I øjeblikket tilbyder Norwegian kortdistanceflyvninger i Norden og Europa. Før har selskabet også tilbudt flyvninger oversøisk, men det er blevet droppet, da det har vist sig for dyrt.

På ruterne i Norden og Europa har Norwegian i juli haft 33 fly i drift. Det er mere end en fordobling i forhold til juni.

De flere idriftsatte fly kan forklares med den stigende efterspørgsel.

- Vi er glade for, at bookingtallene går op igen, og det er godt at se, at mange kolleger, der har været hjemsendte, er tilbage på arbejde.

- Selv om pandemien langt fra er slut, mærker vi en optimisme, der føles god efter lang tid med usikkerhed, siger Karlsen.