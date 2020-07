Facebooks reklameindtægter vokser i coronakvartal

Selvom coronakrisen har sat en kæp i hjulpet for mange virksomheder i verden i april, maj og juni, så har det sociale medie Facebook formået at få flere penge i kassen ved salg af annoncer.

Selskabet løftede sine reklameindtægter med ti procent til 18,3 milliarder dollar - svarende til 116 milliarder kroner - i april, maj og juni.

Det fremgår af det sociale medies regnskab for perioden, hvor coronavirus har hærget i både USA og resten af verden.

Indtjeningen er tæt på fordoblet til 5,2 milliarder dollar - eller 33 milliarder kroner. Det skyldes færre hensættelser til udgifter til retssager.

- Vi er glade for at kunne give små forretninger de værktøjer, de mangler for at vokse og have succes online i disse udfordrende tider, siger topchef Mark Zuckerberg i en kommentar til regnskabet.

- Og vi er stolte over, at folk kan stole på vores tjenester og bruge dem til at holde kontakten, når de ikke altid selv kan mødes menneske til menneske.

Facebook får i høj grad sine indtægter fra salg af reklamer, og når det stiger, stiger Facebooks samlede indtægter også.

Således steg den samlede omsætning i kvartalet til 18,69 milliarder dollar fra 16,89 milliarder dollar.

Det var bedre end analytikernes forventning på 17,40 milliarder dollar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig steg antallet af aktive månedlige brugere til 2,7 milliarder. Dermed er der blevet 12 procent flere månedlige brugere over det seneste år.

Aktierne i virksomheden, der holder til i Silicon Valley i Californien, steg ifølge AFP med fem procent i handlen, efter at markedet var lukket.

Den positive reaktion skal ses i det lys, at analytikere på forhånd havde ventet, at også Facebook ville opleve coronakrisens konsekvenser og falde til en lille vækst på tre procent. Det skete dog ikke.

Ikke desto mindre er væksten på 11 procent i torsdagens regnskab mindre, end hvad techgiganten tidligere har præsenteret.