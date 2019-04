Facebook vil erstatte nyhedsfeed for at værne om privatliv

Det skriver teknologi-siden The Verge.

- Over tid tror jeg, at den private sociale platform bliver endnu mere vigtig i vores liv end vores digitale bykvarterer, siger Mark Zuckerberg.

- Så i dag lægger vi ud med at tale om, hvordan det kan se ud som produkt, hvad det betyder at få gjort din sociale oplevelse endnu mere privat, og hvordan vi bliver nødt til at ændre måden, vi driver vores virksomhed på for at bygge det, siger han.

I den kommende tid bliver det sociale medie ændret. Der sker et skifte fra det klassiske nyhedsfeed og offentlige opslag hen mod en mere privatlivsfokuseret kommunikationsplatform, skriver The Verge.

Blandt andet vil der i højere grad blive fokuseret på grupper og begivenheder.

Den kommende forandring bliver den femte større makeover, som det sociale medie har gennemgået i sin levetid. Facebook blev oprettet som et lukket netværk på universitetet Harvard i USA i februar 2004.

Det blev senere åbnet op for alle, og i 2008 kom Danmark med listen over lande, der kunne have borgere som facebookbrugere.

Mens et nyt design til app'en på mobiltelefoner rulles ud fra tirsdag, går der endnu lidt tid, før ændringerne er at se på computeren.

Facebookstifterens snak om vigtigheden af at værne om privatlivet kommer, efter at mediet de seneste to år har oplevet en del modvind på netop den front.

Blandt andet fik konsulentvirksomheden Cambridge Analytica adgang til millioner af brugeres personlige oplysninger uden deres vidende, og Facebook har mødt anklager om som platform at have været med til at sprede misinformation, promovere vold og opildne til had.

Selv om udfordringerne har været store på området, forsikrer Mark Zuckerberg om, at ønsket om at værne om privatlivet er oprigtigt.

- Jeg kan godt forstå, at mange personer er usikre på, om vi mener det her. Vi har ikke ligefrem det bedste omdømme, når det kommer til privatlivsbeskyttelse lige nu for at sige det mildt.

- Men jeg er fastsat på at gøre det her godt og at begynde et nyt kapitel for vores produkt, siger han på konferencen ifølge The Verge.