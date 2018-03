Facebook udfordrer danske jobportaler med ny funktion

Arbejdsgivere og jobsøgende finder allerede hinanden på Facebook, men i de kommende uger vil det sociale medie for alvor gøre sin entre på det danske marked for stillingsannoncer.

Det forklarer Mårten Barkman, der er Facebooks nordiske direktør for små og mellemstore virksomheder.

- Det bliver muligt for arbejdsgivere at målrette jobopslag til personer, som de mener er aktuelle til jobbet ud fra lokation, uddannelse og joberfaring.

- I Danmark logger 3,7 millioner månedligt ind på deres Facebook-profil, så det spændende er, at man nu kan målrette jobopslag i den store målgruppe, fortæller han.

Hos Jobindex, der er Danmarks største jobportal med 800.000 besøgende om måneden, ser administrerende direktør Kaare Danielsen med nervøse øjne på konkurrenten.

- Det er lidt ligesom at have vundet Superligaen, og så skal man til at spille Champions League. Vi er endnu mere nervøse for Google, som sandsynligvis kommer til efteråret, siger han.

Han forklarer, at Jobindex vil imødegå konkurrencen ved at fokusere på lokale aftaler - for eksempel oversigter over gode arbejdspladser - og medarbejdere i Danmark.

- Det kan godt være, at de kan lave smarte systemer baseret på kunstig intelligens, men vi har rigtige medarbejdere, der kan bruge menneskelig intelligens til at hjælpe kunderne, siger Kaare Danielsen.

"Facebook Jobs" introduceres i 42 lande. Det blev lanceret i USA og Canada sidste år. Her har feedbacken været god, og derfor kommer funktionen nu ud globalt.

- En ud af fire af de amerikanske Facebook-brugere har brugt funktionen til enten at søge efter eller søge et job.

- Feedbacken har været, at funktionen er nem og praktisk at bruge, så nu føler vi os komfortable ved at introducere den globalt, siger Mårten Barkman.