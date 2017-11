Facebook giver mulighed for at spore russisk propaganda

Siden det er kommet frem, at Rusland aktivt forsøgte at påvirke præsidentvalget i USA via falske profiler på sociale medier, vil Facebook nu lave en funktion, så brugere kan se, om de har fulgt eller "liket" opslag fra falske, russiske profiler.

Mens USA's præsident, Donald Trump, afviser, at Rusland aktivt forsøgte at påvirke præsidentvalget, har de amerikanske efterretningstjenester sagt, at det er deres konklusion.

Flere undersøgelser i den amerikanske kongres arbejder på at afdække, hvad der er foregået.

Det var i forbindelse med en sådan undersøgelse, at Facebook, der også ejer Instagram, tidligere i år kunne fortælle om tusinder af falske konti.

Kontiene blev for en stor dels vedkommende forbundet til selskabet Internet Research Agency i Sankt Petersborg.

Det er tidligere blevet afdækket, at selskabet er knudepunkt for flere hundrede ansatte, der døgnet rundt skriver opdateringer og kommentarer på internettet, der hylder Ruslands præsident, Vladimir Putin, kritiserer Vesten og opildner til konflikt.

Det er også kommet frem, at de falske profiler har lagt falske nyheder og kommentarer op, der er set af millioner af amerikanere.

- Vi har en løbende indsats for at beskytte vores platforme og brugere fra dårlige elementer, der prøver at underminere vores demokrati, skriver Facebook i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi vil snart lave en portal, der lader brugere af Facebook og Instragram se, hvilke konti - eller opslag fra konti - fra Internet Research Agency, brugeren muligvis har liket eller fulgt mellem januar 2015 og august 2017.

- Det er vigtigt, at folk forstår, hvordan fremmede aktører forsøgte at skabe splid og mistro gennem Facebook før og efter valget i 2016, lyder det videre.

Tidligere i november kom det frem, at de russiske internetagenter også har været aktive i at sprede misinformation og opildne til fjendskab i Storbritannien under afstemningen om medlemskabet af EU sidste år og et angreb ved det britiske parlament, Westminster, i marts.