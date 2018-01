Se billedserie FabLab bussen bruges i høj grad til undervisning af elever både fra folkeskolen, ungdomsuddannelserne og elever fra erhvervsakademiet, som her arbejder med 3D-Printere i festlige farver. Foto: FabLab

FabLab flytter hjemmefra

Erhverv - 11. januar 2018 kl. 05:50 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem er bedst til at køre FabLab Danmark videre?

Væksthus Sjælland er ikke i tvivl og har pr. 1. januar overdraget den rullende bus med det højteknologiske prototype-værksted, fabHouse på Maglemølle i Næstved samt fire medarbejdere til ErhvervsAkademi Sjælland.

FabLab er både for almindelige nysgerrige mennesker, for iværksættere og virksomheder og for skoleelever.

- I dag er skoledelen størst. Det er en af grundende til, at FabLab vil bo bedre hos ErhvervsAkademi Sjælland, siger Væksthus Sjællands direktør Mads Váchy Kragh.

- Vi er ikke imperiebyggere. Når vi har udviklet noget, skal det bo der, hvor det passer bedst ind, tilføjer Mads Váchy Kragh.

- Dybest set er det vel heller ikke en kerneopgave for væksthuset at drive en digital bus, mener Ulla Skaarup, rektor for ErhversAkademi Sjælland (EASJ), som er meget glad for, at skolen nu råder over det rullende digitale værksted og nogle meget kompetente medarbejdere indenfor digital teknologi.

- Det bliver et kæmpe boost for os. Vi kan bruge bussen på de forskellige afdelinger efter behov og kan køre studerende ud til virksomheder, hvor vi kan bruge maskinerne til at løse konkrete opgaver, siger Ulla Skaarup.

