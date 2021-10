Fejl koster udlejerne unødig mange penge, oplyser Danske Udlejere, der nu inviterer til kursus, hvor udlejere kan lære at undgå at tabe penge. Foto: Danske Udlejere

Få styr på Lejeloven

Det kan være vanskeligt at finde rundt i Lejelovens regler, og det kan koste udlejere penge. Derfor holder "Danske Udlejere" et gratis kursus for alle interesserede. På kurset gennemgås nogle af de faldgruber, som mange udlejere risikerer at ende i, fordi de ikke sørger for at udfylde lejekontrakten eller fastsætte lejen korrekt. Der begås ofte også fatale fejl ved ind-og fraflytningssyn, oplyser Danske Udlejere.