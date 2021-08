Få rejsende giver stort underskud i Københavns Lufthavn

Et massivt fald i antallet af passagerer giver et stort underskud hos Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn kommer ud af første halvår med et underskud på 851 millioner kroner før skat. Det er cirka fire gange så højt som året før. Det viser lufthavnens regnskab, der er offentliggjort onsdag.

I årets første seks måneder har der været 1,4 millioner passagerer gennem lufthavnen.

Det er 72 procent færre end i 2020, hvor starten af året ikke var påvirket af coronavirus.

Hvis man sammenligner med 2019 - det seneste "normale år" - er antallet af passagerer i Københavns Lufthavn faldet med omkring 90 procent.

- Københavns Lufthavn er fortsat markant ramt af krisen, og omkostningerne til driften er fortsat højere end indtægter, skriver lufthavnen i regnskabet.

I løbet af juni og juli er der kommet mere gang i flyvningerne, efter at der er blevet åbnet for rejser i det meste af Europa. Men lufthavnen er ikke tilbage til tiden før corona.

- Den gode nyhed er, at det langt om længe ser ud til at lysne for luftfarten og at passagerne langsomt vender tilbage, siger administrerende direktør Thomas Woldby i en kommentar til regnskabet.

- Den dårlige nyhed er, at vi stadig er langt fra normale tilstande, og i andet kvartal har måttet trække yderligere 300 millioner på vores kreditfaciliteter for at holde lufthavnen åben og i drift, siger han.

Sidste år gennemførte lufthavnen en stor sparerunde, hvor 800 stillinger blev nedlagt.

I takt med de mere lyse udsigter kan der blive tale om genansættelser. I første omgang har lufthavnen kaldt alle på arbejdsdeling tilbage i job.

Det er en ordning, som er sat i søen under coronaudbruddet, hvor virksomheder kan sende ansatte hjem i en del af deres arbejdstid, hvor de så får dagpenge imens.

Københavns Lufthavn kommer ikke med nogen forventningerne til, hvad resultatet for hele 2021 forventes at blive.

Uforudsigelighed omkring coronapandemien gør det for usikkert, skriver koncernen i regnskabet.

Københavns Lufthavn har pensionskassen ATP og den canadiske pensionsfond OTTP som hovedaktionærer med en samlet ejerandel på 59 procent.

Derudover ejer den danske stat 39 procent af lufthavnen. Den sidste smule af aktierne er ejet af en lang række småaktionærer.