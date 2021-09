Få procent er blevet sanktioneret for manglende jobsøgning

- Vi har et stort problem her. Det går simpelthen ikke, at man kan gå rundt og få en ydelse og samtidig undlade at søge job, siger Erik Simonsen, der er beskæftigelseschef i DA.

Han foreslår, at man lader udbetalinger stoppe automatisk, hvis dagpengemodtageren ikke registrerer jobsøgning.

Dog med den undtagelse, at der kan udbetales penge alligevel, hvis der er en god grund til, at dagpengemodtageren ikke har søgt job.

Ifølge analysen er det 3F's a-kasse, 3FA, der sanktionerer mindst. Men 3F mener ikke, at tallene fortæller noget som helst.

Eva Obdrup, der er forretningsfører i 3F's a-kasse siger i et skriftligt svar til Berlingske, at mange af 3F's brancher var lukket ned i januar som følge af coronanedlukningen.

Hun skriver ydermere, at STAR skrev til 3F, at a-kasser skulle vurdere rådighedsforpligtigelsen i lyset af restriktionerne og de begrænser for jobsøgning der fulgte med den.

Direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser, Verner Sand, er ikke enig i analysen fra DA.

- Det, tallene viser, er ikke, hvor mange der har søgt job, men hvor mange der har klikket på en hjemmeside og dermed optræder i en statistik.

- Vi mener, at det er ud over alle grænser for anstændighed, hvis man automatisk fjerner folks eksistensgrundlag på baggrund af så simpel en sammenstilling, siger han til Berlingske.

Verner Sand forklarer, at der foregår en del aktivitet i a-kasserne bag tallene. Eksempelvis glemmer nogle at registrere, at de søger job, mens andre har fået et job og derfor ikke søger, mens de venter på at starte det nye.