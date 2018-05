Møns Bank med fem bestyrelsesmedlemmer er den ene af to virksomheder i Region Sjælland, der lever op til den overordnede ramme, der angiver, at 40 procent af medlemmerne skal være kvinder.

Få kvinder i sjællandske bestyrelser

Erhverv - 03. maj 2018 kl. 05:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Region Sjælland er der kun to virksomheder, der lever op til de overordnede rammer for Lov om måltal for bestyrelser. Det svarer til 3 procent, da 75 sjællandske virksomheder er omfattet af loven. Her er ligestilling defineret som 40 procent kvinder og 60 procent mænd.

De to virksomheder er Møns Bank med hovedkontor i Stege og Karl Mertz Holding med hovedkontor i Sakskøbing.

Kigger man videre i den sjællandske statistik, som er lavet af Institut for Menneskerrettigheder og bureauet Analyse & Tal på baggrund af tal fra Erhvervsstyrelsen, kan man se, at 45 virksomheder ikke har en eneste kvinde i bestyrelsen.

- Landsgennemsnittet er, at 52 procent af virksomhederne ikke har en eneste kvinde i bestyrelsen. Nordjylland tager bunden med 65 procent. Sjælland er næstnederst med 60 procent, siger Bjarke Oxholm, der er teamleder for køn og ligestilling ved Institut for Menneskerettigheder.

Egne måltal

Han forklarer, at virksomhederne selv kan lave en politik for ligestillingen i bestyrelsessammensætningen og sætte tal på, hvad deres mål er for antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det behøver ikke være en 40:60-fordeling, som den overordnede ramme angiver, men antallet af kvinder skal være højere end nul.

- Så der er altså 45 virksomheder, der må forventes at arbejde med opgaven, siger Bjarke Oxholm.

