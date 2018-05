Leif Carlsen fra Social Selling Company mener, at den tid, det tager at producere en podcast er en god investering, for den gode podcast er langtidsholdbart indhold, der kan give nye kunder. På billedet optages podcasten, hvor FC Københavns salgs­direktør Alex Larsen fortæller om, hvordan fodboldklubben arbejder med social selling. Foto: Social Selling Company

Få kunderne i tale med podcast

- Men man skal for alt i verden ikke lave direkte salg i sine podcast. Det er der ingen, der gider lytte til, siger Leif Carlsen og forklarer videre, at podcast-lyttere ligesom radio-lyttere ofte laver andre ting samtidig med, at de hører podcast. De kan køre bil, pendle i toget, cykle eller være i gang med løbeturen med informationerne fra podcasten i hovedtelefonerne. Det skaber en meget direkte kontakt med intim, nærværende og personlig kommunikation, der foregår helt inde i hovedet på ens modtager. Og derfor er podcast et middel til at opbygge stærke og tillidsfulde forretningskontakter.

- Vi har været i gang siden 2015, og vi faldt pladask for podcastmediet, hvor vi kan få lov til at tale med passion om det, vi brænder for sammen med eksperter eller kunder og i et format, hvor der er god tid til at tale om et emne. Potentielle kunder lærer os godt at kende ved at lytte podcast, så vi ikke skal levere varen på 30 sekunder, siger Leif Carlsen.